Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura

Na izvlačenju Eurojackpota, u 13. kolu na petak 13. izvučeni su brojevi 1, 21, 44, 45 i 46 te dodatni brojevi 2 i 7. Joker kombinacija glasila je 7 9 5 3 8 3.

Glavni zgoditak 5+2 ovoga puta nije pogođen pa se u sljedećem kolu penje na 41 milijun eura. Ipak, u kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, a svaki od njih osvojio je impresivnih 1.055.924,00 eura, no dobitnici nisu iz Hrvatske. U sljedećoj kategoriji, pet pogođenih brojeva, bilo je šest dobitnika, kojima pripada po 198.497,30 eura.

Dobici su ostvareni i u nižim kategorijama:

4+2: 32 dobitnika, po 6.139,00 eura

4+1: 547 dobitnika, po 448,90 eura

3+2: 1.467 dobitnika, po 184,10 eura

4: 1.201 dobitnik, po 163,50 eura

2+2 i 3+1: deseci tisuća dobitnika s dobitkom od 25,50 eura

3: 58.813 dobitnika, po 22,50 eura

1+2 i 2+1: više od 590 tisuća dobitaka od 11,00 eura

U Hrvatskoj je također bilo dobitnika u više kategorija, a ukupna isplata hrvatskim igračima iznosi 841.977,00 eura. Ukupno je na razini cijele igre isplaćeno 49.112.746,00 eura. Najveći dobici u Hrvatskoj danas su bili po 448 eura.

Kako glavni zgoditak nije pogođen, Eurojackpot nastavlja rasti, a novi pokušaj osvajanja milijunske nagrade slijedi u idućem kolu.