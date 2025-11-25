Obavijesti

News

Komentari 4
NI U ISTRI NI PRAVICE PLUS+

Bugari i drugi stranci godinama kradu tartufe po Istri: 'Nemaju dozvolu. Naoružani su i opasni'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
Bugari i drugi stranci godinama kradu tartufe po Istri: 'Nemaju dozvolu. Naoružani su i opasni'

Bugari i drugi stranci bez dozvole vade dragocjenu gljivu i krijumčare ju

Dugogodišnji problem nekontroliranog branja tartufa i devastacije staništa tartufa od bugarskih, ali i drugih stranih tartufara, uskoro bi mogao eskalirati ako se zakoni u Hrvatskoj ne promijene. Tako kaže istarski zastupnik Dalibor Paus, koji je upozorio na inozemne "kvazitartufare", koji iskopavaju tartufe bez valjanih dozvola, ali koriste i alate koji su kod nas zabranjeni i krijumčare istarske tartufe izvan zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025