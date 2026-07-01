Bugarka (57) glumila liječnicu, od troje Hrvata 'izvukla' više od 13 tisuća €: Tragaju za još dvoje

Zagrebačka policija prijavila je 57-godišnju državljanku Bugarke osumnjičenu da je sa za sada nepoznatim muškarcem i još jednom nepoznatom ženskom osobom, lažno se predstavljajući kao liječnici koji traže novac potreban za operaciju, prevarila tri osobe starije dobi za ukupno 13.000 eura.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 57-godišnja državljanka Bugarske sumnjiči se za tri kaznena djela prijevare na štetu 80-godišnjakinje, 88-godišnjakinje i 89-godišnjakinje.

Tročlana skupina prijevaru bi započela na način da su nepoznati muškarac i žena telefonski kontaktirali osobe koje bi uvjerili u svoju priču. Muškarac bi se lažno predstavljao kao liječnik, a nepoznata žena bi u pozadini „glumila“ ozlijeđenu članicu obitelji te bi osumnjičena 57-godišnjakinja dolazila na adresu po novac za operaciju.

Na taj način nepoznati je muškarac 26. lipnja oko 21 sat na području Dubrave, telefonom prethodno nazvao oštećenu 88-godišnjakinju i lažno joj se predstavio kao liječnik navodeći da je član njene uže obitelji teško ozlijeđen te u svrhu daljnjeg liječenja oštećena treba platiti operaciju. Uvjerena u istinitost priče, oštećena je, predala novac 57-godišnjakinji.

Nadalje, 27. lipnja nešto iza 12 sati na području Susedgrada, na isti su način kontaktirali 80-godišnjakinju te ju uvjerili u istinitost priče, gdje je i ona predala sav svoj novac 57-godišnjakinji. Potom su i 29. lipnja iza 14 sati na području Novog Zagreba, na isti način prevarili 89-godišnjakinju.

U policiji ističu da su provođenjem kriminalističkog istraživanja 29. lipnja kroz svoj operativni rad razotkrili i pronašli osumnjičenu 57-godišnjakinju u hotelu na području Trešnjevke. Tamo je uhićena i privedena u službene prostorije, a kod nje je pronađen veći dio novca iz tri opisane prijevare.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podneseno nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.