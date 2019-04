Predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš poručila je u nedjelju kako se "treba razračunati s prošlošću da bismo imali budućnost", čelnik HSS-a Krešo Beljak prozvao je vlast koja "tolerira koketiranje s fašizmom", a oboje su izrazili podršku predsjedniku Koordinacije židovskih općina Ognjenu Krausu koji je vladu prozvao zbog toleriranja ustaštva.

Kraus je u petak na komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu poručio kako se revizija povijesti u Hrvatskoj nastavlja te kako zbog nedjelovanja državnih institucija ekstremna desnica postaje sve agresivnija, a vladu je pozvao da to zaustavi i poštuje hrvatske zakone.

"Konačno se trebamo razračunati s prošlošću da bismo imali budućnost, ne možete se dopasti svima, a premijer se nastoji dopasti svima. Nedopustivo je da imamo dvije kolone, a imat ćemo ih sve dok vladajuća garnitura ne pospremi pozdrav 'Za dom spremni' tamo gdje treba i ne trebamo čekati da nam to kažu Austrija ili koruški biskupi," kazala je Mrak Taritaš dodajući kako se apsolutno slaže s onim što je rekao Ognjen Kraus.

Za jučerašnji odlazak predsjednice Republike u Jasenovac, Mrak Taritaš je kazala da "predsjednica ide sama, jer očito ne želi ni s jednima ni s drugima jer želi glasove i jednih i drugih".

I predsjednik HSS-a Beljak složio se s Krausom koji je, kazao je, izrekao zastrašujuću činjenicu za hrvatskog premijera poručivši mu da od njega "traži da poštuje hrvatske zakone na način na koji će poštivati austrijske" te da "to reći hrvatskom premijeru u Hrvatskoj, a da prođe bez ikakvih posljedica, sramota za hrvatskog premijera".

Beljak: Bujanje revizionizma i ustaša govori o ljudima na čelu države

Beljak se osvrnuo i na današnju službenu komemoraciju u Jasenovcu rekavši kako je to "smiješno, nakon što se tolerira otvoreno koketiranje s fašizmom, svakim danom sve jače" Država, dodao je, ne čini ništa i žalosno je, da manjine, ljudi koji su stradali u drugom svjetskom ratu, moraju pokazivati i od vlade tražiti da poštuju hrvatske zakone.

"U Ustavu stoji antifašizam, ZAVNOH, antifašistička borba i drugo, a dopuštajući ovakvo bujanje revizionizma iz Drugog svjetskog rata, ustaša, itd., to govori o ljudima na čelu države," ustvrdio je Beljak.

Predstavnici Amsterdamske koalicije, među kojima su Anka Mrak Taritaš i Krešo Beljak, u nedjelju su u Rijeci predstavili dio svoga programa koji se odnosi na vrijednosti tolerancije, slobode i jednakosti te na proširenje EU i ulazak Hrvatske u eurozonu.

'Amsterdamci' su kometirali i ispitivanje zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića u aferi SMS.

Beljak je kazao kako ga to ne čudi jer HDZ svaki dan producira po jednu aferu. "Čudi što naša država to tolerira. U svakoj normalnoj državi bi takva stranka bila zabranjena, bio bi joj zabranjen rad, a svi koji sudjeluju u tim aferama bi bili udaljeni iz bilo kakvog javnog života," rekao je.

Na upit je li Brkić timo postao "politički mrtvac", odgovorio je kako je to pitanje za premijera. "No, pošto je Milijan Brkić doveo Plenkovića na vlast, doveo ga za predsjednika HDZ-a i premijera, ne bih se baš kladio," istaknuo je Beljak.

Za Anku Mrak Taritaš nedopustivo je da "HDZ koristi institucije države za razračunavanje u svojim redovima" te ističe kako je to sapunica koja se kontinuirano nastavlja i daje krivu sliku države. Smatra da to neće naškoditi Plenkoviću te da on treba voditi zemlju, a ne razračunavati se putem institucija s protivnicima u vlastitim redovima.