Bujas: 'Ove mjere su za spas, inače bi imali spaljenu zemlju'

Vlada dobiva niz prijedloga i zahtjeva za svibanjski paket mjera pomoći gospodarstvu. Raspravlja se o novim mjerama, a sindikati prozivaju neke poslodavce da zlorabe one postojeće kojima je cilj očuvanje radnih mjesta, piše RTL.

U njihovoj emisiji gostovao je Hrvoje Bujas, začetnik inicijative "Glas poduzetnika".

- Žao mi je što neki sindikalni čelnici udaraju ispod pojasa, to je šporak udarac, kao što je do jučer riječ poduzetnik bila šporka riječ. Kad smo napokon došli do jednog nivoa solidarizacije koji možda nismo imali u dvadesetima, ti ljudi su ničim izazvani iz toplih domova i netaknutih plaća počeli napadati sektor koji je ugrožen. Ne zato što smo mi to htjeli, nego zato što su ga zatvorili - rekao je Bujas.

Rekao je kako ove mjere nisu bile za spas poduzetnika nego za očuvanje radnih mjesta.

- Oko 550.000 ljudi sada je obuhvaćeno tim mjerama, a da ih nema, bili bi na zavodu za zapošljavanje. Kontroling je jasan kao što je jasno da taj novac ide isključivo zaposlenicima. Ukoliko sindikalisti znaju nekoga tko to zlorabi, neka javno objave i mi ćemo ga prvi osuditi - dodao je.

U novom paketu mjera treba rezati plaće u javnom sektoru, ali ne svima, smatra Bujas.

- Trebamo izdvojiti javne sektore koji u ovim trenucima pružaju bitnu uslugu. Zdravstvo, policija, vatrogasci, civilna zaštita i svi u tom segmentu. Hajdemo pričati o javnoj i lokalnoj samoupravi. Mi imamo 550 nebuloznih općina i gradova od kojih većina ne može biti samodostatna. Imamo i velik broj županija, političara i agencija, e tu treba rezati i to više od 20 posto - predložio je.

Poduzetnici inzistiraju o moratoriju do 18 mjeseci bez kamata ili s minimalnom kamatom od jedan posto, rekao je Hrvoje Bujas i dodao:

- Očekujemo da će se u svibanjskom paketu ukinuti svi parafiskalni nameti. Dosta je plaćanja nebuloznih članarina udrugama kao što su HGK, HOK. 450 nameta, ukidajte ih sve!

Smatra da je Vlada dobro reagirala.

- Ove mjere su za spas radnih mjesta. Imali bismo spaljenu zemlju da ih se ne koristi - rekao je.