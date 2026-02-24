Obavijesti

ZAHTIJEVAJU SIGURNOST

Buje: Roditelji očajni, zračni pištolj u školi pokrenuo strah

Piše HINA,
Buje: Roditelji očajni, zračni pištolj u školi pokrenuo strah
Zagreb: Prvi dan škole u OŠ Frana Galovića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pedesetak roditelja traži hitne mjere zaštite, uključujući detektore metala i psihološku procjenu učenika koji je prošli tjedan donio zračno oružje u školu.

Pedesetak roditelja okupilo se u utorak ispred Srednje gospodarske škole u Bujama kako bi upozorili javnost i nadležne institucije "na sve ozbiljnije sigurnosne izazove u školama" potaknuti, kako su naveli, prošlotjednim incidentom u kojem je učenik na nastavu donio zračni pištolj.

Prosvjed je održan u organizaciji Udruge "Roditelji za djecu", u vrijeme održavanja sjednice Vijeća roditelja, a prema riječima organizatorice odnosno predsjednice udruge Helene Ančić roditelji i na ovaj način traže prvenstveno sigurnost svoje djece te da se nikako ne banalizira činjenica da je u školu uneseno zračno oružje C-kategorije.

Prošlog tjedna u školi su učenici i nastavnici primijetili da jedan učenik u torbi ima zračni pištolj. Kako je tada izjavio ravnatelj ustanove Saša Stiković, škola je odmah postupila prema sigurnosnim protokolima odnosno obaviještena je policija i nadležne socijalne službe, a u školu je pozvan i roditelj učenika. Učenik je u pratnji roditelja napustio školu te je predan nadležnim službama na daljnje postupanje, a privremeno je udaljen s nastave. 

"Nažalost, svjesni smo činjenice da ovo nije izolirani incident i da roditelji ne žele čekati niti se dovoditi u situaciju da itko nastrada. Traži se očitovanje ravnatelja o tome koje će sigurnosne mjere biti poduzete i što će se dogoditi nakon ovoga, a ne da cijela situacija prođe ispod radara kao da se ništa nije dogodilo", istaknula je danas poslijepodne na prosvjedu Ančić.

Udruga predlaže, dodala je, da se za početak postavi detektor metala na ulaz, a da se maloljetniku, učeniku prvog razreda, pruži potrebna pomoć. Po njenim riječima, roditelji s pravom očekuju da ravnatelj ili predstavnici vijeća roditelja daju konkretne odgovore odnosno odgovor na pitanje što će se poduzeti.

"Roditelji žele da se na ulaze postave detektor metala, da prije nego što se taj dječak uključi ovdje u ponovnu nastavu, da prođe određenu psihološku, psihijatrijsku procjenu, gdje oni mogu biti sigurni - djeca, profesor i u konačnici i sam ravnatelj kako se nešto slično ne bi ponovilo", poručila je Ančić.

Najavila je da će u ime pedesetak prisutnih roditelja podnijeti prijavu Agenciji za odgoj i obrazovanje zbog brojnih propusta ravnatelja i stručnog kadra, koji nisu, smatraju, kvalificirani za obnašanje svojih dužnosti.

