Analiza pokazala da je prah pun kofeina i taurina. Državni inspektorat nakon analize zabranio prodaju. Prodavao se na nekim kioscima
ZABRANIO GA INSPEKTORAT PLUS+
Stručnjaci o bijelom prahu koji ušmrkavaju mladi u Hrvatskoj: 'Djeca i šmrkanje. Nenormalno!'
4 min
U samo nekoliko dana Sniffit, proizvod koji se reklamira kao energetski prah po sastavu sličan energetskom piću, prešao je put od novog i gotovo nepoznatog proizvoda na tržištu do povlačenja s polica i zabrane. I prije nego što je stigla potvrda Državnog inspektorata, u jednom kiosku u kojem su ga prodavali kazali su nam da je Sniffit povučen iz prodaje.
