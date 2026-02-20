Obavijesti

News

Komentari 0
ZABRANIO GA INSPEKTORAT PLUS+

Stručnjaci o bijelom prahu koji ušmrkavaju mladi u Hrvatskoj: 'Djeca i šmrkanje. Nenormalno!'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 4 min
Stručnjaci o bijelom prahu koji ušmrkavaju mladi u Hrvatskoj: 'Djeca i šmrkanje. Nenormalno!'

Analiza pokazala da je prah pun kofeina i taurina. Državni inspektorat nakon analize zabranio prodaju. Prodavao se na nekim kioscima

