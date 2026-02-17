Vodič za roditelje: Evo što sve treba znati o školovanju djece s većim teškoćama u razvoju

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju temelji se na načelima prihvaćanja individualnih razlika, poštivanja dostojanstva svakog učenika te osiguravanja primjerenih uvjeta i stručne potpore za ostvarivanje njihovih punih potencijala. Polazište takvog pristupa jest uvjerenje da svako dijete posjeduje jedinstvene sposobnosti, interese i potrebe, koje je potrebno prepoznati, uvažiti i sustavno razvijati. U tom kontekstu naglasak se stavlja na stvaranje poticajnog, sigurnog i uključivog okruženja u kojem se učenicima omogućuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu u skladu s njihovim mogućnostima. Posebna se pozornost posvećuje osiguravanju odgovarajućih prilagodbi u nastavnom procesu, korištenju asistivne tehnologije te pružanju stručne podrške.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Znate li što je agromeliorator? U škole stižu 24 nova zanimanja, nema više obućara i pedikerki | Video: 24sata/Luka Stanzl/Pixsell

Veljača i ožujak su mjeseci kada se pokreću postupci utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u prvi razred. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju koji je na snazi od 2015. godine, djeca s teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

U veljači (može i ranije) se pokreću i postupci promjene oblika školovanja u školama kako bi se Rješenje o primjerenom obliku školovanja donijelo najkasnije do kraja školske godine te kako bi se djeca, roditelji i odgojno-obrazovni djelatnici na vrijeme pripremili za tu promjenu. To je postupak koji traje nekoliko mjeseci, ali može trajati i dulje ukoliko se roditelji žale na Rješenje. Primjerene programe osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja utvrđuje Stručno povjerenstvo Ureda.

Pri utvrđivanju primjerenoga programa obrazovanja uzima se u obzir nalaz i mišljenje iz drugih postupaka utvrđivanja teškoća i razina potrebne potpore te sva medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija koju roditelj/skrbnik podnese.

Pravilnik utvrđuje između ostalog:

primjerene programe i oblike odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju,

programske potpore,

profesionalne potpore,

pedagoško-didaktička prilagodbe.

Postupak promjene oblika školovanja

Djeca s većim teškoćama u razvoju školuju se u posebnim ustanovama gdje se uz odgoj i obrazovanje ostvaruju i rehabilitacijski programi.

O tome što bi sve trebali roditelji znati o školovanju djece s većim teškoćama u razvoju u posebnim ustanovama najbolje može reći ravnateljica OŠ Nad lipom, mr. Alma Srna:

- Uspješnost školovanja djece s teškoćama u razvoju ovisi o objektivnim uvjetima sredine u kojoj dijete živi, ali prije svega o primjerenom obliku školovanja. Primjereni program odgoja i obrazovanja je nastavni plan i program i/ili kurikul koji omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika s teškoćama u razvoju poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe.

Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju utvrđene su vrste teškoća na temelju kojih učenici s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na primjerene programe i oblike školovanja te primjerene oblike pomoći tijekom školovanja.

Primjerene programe odgoja i obrazovanja, dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe utvrđuje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika.

Uz već spomenute primjerene programe odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, za učenike s većim i višestrukim teškoćama među kojima su i intelektualne teškoće, primjereni programi mogu biti:

posebni program uz individualizirane postupke,

posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke.

Posebni program uz individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na njihovo funkcioniranje uvjetovano vrstom teškoće i/ili postojanje više vrsta teškoća ne mogu svladavati redoviti program uz individualizirane postupke ili redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke.

Posebni program uz individualizirane postupke može biti iz svih ili pojedinih predmeta. Ako je samo iz pojedinih predmeta, tada učenik ostale predmete prema svojim sposobnostima usvaja po redovitome programu uz individualizirane postupke ili redovitome programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke (djelomična integracija).

Posebni program uz individualizirane postupke iz svih predmeta provodi se u posebnim razrednim odjelima škole ili u školama sukladno Mreži školskih ustanova, a izvodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Foto: Privatni album



Ravnateljica OŠ Nad lipom, mr. Alma Srna

Iznimno, posebni program uz individualizirane postupke može se izvoditi i u redovitome razrednom odjelu škole ako na području jedinice lokalne samouprave nije ustrojen posebni razredni odjel, a provodi ga učitelj/nastavnik uz savjetodavnu potporu stručnih suradnika škole i/ili stručnoga tima.

Posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke je program koji se provodi u odgojno-obrazovnoj skupini kao obvezno osnovno obrazovanje. S obzirom na funkcionalne sposobnosti učenika, cilj provedbe ovog programa je osposobiti učenika za najjednostavnije aktivnosti svakodnevnoga života i rada.

Ovaj se posebni program provodi u odgojno-obrazovnim skupinama većinom u školama sukladno Mreži školskih ustanova, a izvodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Prednost posebnih ustanova odgoja i obrazovanja je iznimna profesionalna potpora učitelja edukacijskih rehabilitatora i ostalih učitelja/nastavnika te pedagoško-didaktička prilagodba. U većini posebnih ustanova provode se dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi (logopedska terapija, kineziterapija, senzorna integracija…) koji se određuju kao dio primjerenoga programa odgoja i obrazovanja učenika s većim teškoćama u razvoju.

Upis u posebne ustanove provodi se isključivo temeljem Rješenja Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda.

Stručno povjerenstvo matične škole kojoj dijete prema mjestu stanovanja pripada, provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole. Kada procijeni da za to postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda utvrđivanje odgode upisa u prvi razred osnovne škole ili školovanje s primjenom primjerenog programa osnovnog obrazovanja.

Liječnik obavlja liječnički pregled djeteta u zdravstvenoj ustanovi, a ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi te donose svoje mišljenje s prijedlogom, na temelju:

neposrednoga pregleda djeteta,

razgovora s roditeljem,

pojedinačnih mišljenja članova Povjerenstva,

dostavljene dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili programa predškole, dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom,

zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja.

Zato je izuzetno važno da roditelji učenika s većim/višestrukim teškoćama u razvoju na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (timska obrada).

Pri pregledu odnosno razgovoru s djetetom svaki član Stručnog povjerenstva škole dužan je poštovati prava i interese djeteta te postupati u skladu s etičkim kodeksom svoje struke i pravnim propisima koji se odnose na ovo područje djelovanja.

Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljima. Roditelj ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana Stručnog povjerenstva škole.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Konačno psihofizičko stanje djeteta/učenika utvrđuje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda na temelju mišljenja i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole ili nastavničkog vijeća srednje škole te cjelokupne dokumentacije za dijete/učenika koje je bilo obuhvaćeno zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom.

Upravni odjel, odnosno Gradski ured dostavlja rješenje:

roditelju,

školi kojoj dijete/učenik pripada prema upisnom području,

za dijete/učenika kojem se određuje primjereni program osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju i najbližoj školi koja provodi program školovanja utvrđen rješenjem te nadležnome liječniku škole.

Ako rješenje nije doneseno do 31. kolovoza tekuće godine za dijete koje se upisuje u prvi razred osnovne škole, dijete se do donošenja rješenja upisuje u redoviti program. Na rješenje roditelj ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za obrazovanje putem Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda. Žalbe na rješenja Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda razmatra Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.“

Određivanje primjerenog oblika školovanja je složeni postupak u kojemu sudjeluju stručnjaci raznih profila. Pri određivanju primjerenog oblika školovanja vodi se briga da se djeca s teškoćama u razvoju školuju kao i ostala djeca, u školi prema mjestu stanovanja pogotovo kada se radi o djeci osnovnoškolske dobi. Iako se taj princip inkluzivnog obrazovanja provodi za veliki broj djece, još postoje djeca s većim teškoćama u razvoju koja moraju putovati u školu (u pratnji roditelja) dok se neke obitelji primorane seliti u veće gradove kako bi njihova djeca dobila odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Važno je napomenuti da sve troškove putovanja za djecu i pratitelje plaća Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, no ipak kvaliteta života tih obitelji i djece nije ista kao onih kojima je škola u kvartu u kojem žive.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Postoje i brojni drugi izazovi koje nosi obrazovanje djece s većim teškoćama u razvoju, ali gledajući unatrag i uspoređujuću njihovo školovanje prije tridesetak godina možemo reći da je naše društvo učinilo veliki iskorak prema kvalitetnom i učinkovitom obrazovanju djece s većim teškoćama u razvoju.