Obavijesti

News

Komentari 1
GASE DVA KANADERA

BUKTI KOD VRGORCA Vatrogasci na terenu, pomažu i kanaderi

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
BUKTI KOD VRGORCA Vatrogasci na terenu, pomažu i kanaderi
Foto: MORH
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog opasnosti od širenja vatre u akciju su uključena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415

Požar je u četvrtak oko 15.30 sati izbio na području Zavojana, u zaseoku Bokšići kraj Vrgorca. Na teren je odmah upućeno šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrgorac, koji rade na gašenju požara, piše Dalmatinski portal.

STRAVA Ispovijest vatrogasaca o teškoj nesreći u Zagrebu: 'Bila je to najteža intervencija te večeri'
Ispovijest vatrogasaca o teškoj nesreći u Zagrebu: 'Bila je to najteža intervencija te večeri'

Zbog opasnosti od širenja vatre u akciju su uključena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koja iz zraka pomažu vatrogascima u obuzdavanju požara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026