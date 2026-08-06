BUKTI KOD VRGORCA Vatrogasci na terenu, pomažu i kanaderi

Požar je u četvrtak oko 15.30 sati izbio na području Zavojana, u zaseoku Bokšići kraj Vrgorca. Na teren je odmah upućeno šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrgorac, koji rade na gašenju požara, piše Dalmatinski portal.

Zbog opasnosti od širenja vatre u akciju su uključena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koja iz zraka pomažu vatrogascima u obuzdavanju požara.