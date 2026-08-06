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Ispovijest vatrogasaca o teškoj nesreći u Zagrebu: 'Bila je to najteža intervencija te večeri'

Piše Veronika Miloševski,
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Ispovijest vatrogasaca o teškoj nesreći u Zagrebu: 'Bila je to najteža intervencija te večeri'
Foto: Vatrogasna postaja Zagreb
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Vatrogasci su gasili frizerski salon, stubište stambene zgrade te izvlačili ljude iz automobila koji se prepolovio na pola

Zagrebački vatrogasci imali su iza sebe iznimno zahtjevnu noć tijekom koje su intervenirali na nizu požara, tehničkih intervencija i teške prometne nesreće sa smrtnim ishodom, izvijestila je Vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Sve je počelo požarom trave površine oko 15 četvornih metara na Aveniji Marina Držića. Ubrzo nakon toga vatrogasci su izašli na Radničku cestu zbog dojave da voda curi s vrha zgrade u izgradnji, no utvrđeno je da radnici zalijevaju betonsku konstrukciju kako bi spriječili pucanje betona.

Nedugo zatim intervenirali su zbog požara pomoćne građevine u Radničkoj cesti, gdje je gorio ormarić s bojama i lakovima. Tijekom gašenja ozlijeđen je jedan vatrogasac privatne tvrtke, a prema prvim informacijama, ozljeda je najvjerojatnije posljedica kvara aparata za početno gašenje požara.

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Vatrogasci su potom otvorili vrata frizerskog salona u Primorskoj ulici u kojem su ostali uključeni uređaji koji se zagrijavaju, a intervencija je obavljena uz minimalna oštećenja. U Ulici Baltazara Bogišića ugasili su požar u stubištu stambene zgrade, gdje je ispred jednog stana gorjela šuta pomiješana s papirom.

Najteža intervencija uslijedila je oko 22 sata u Ulici Luje Naletilića, gdje je automobil sletio s ceste, srušio betonski stup te nakon silovitog udara ostao potpuno uništen. Jedna osoba nalazila se izvan vozila, dok su vatrogasci hidrauličnim alatima iz smrskanog automobila izvukli još dvije osobe. Nakon izvlačenja pomagali su timovima Hitne medicinske pomoći tijekom reanimacije, no jedna osoba je preminula.

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Ni nakon toga nije bilo predaha. U Himperu su intervenirali zbog požara bora, a potom su zbog brojnih dojava građana na područje Poljačke i Kustošijanske ulice upućene dvije vatrogasne postaje. Ondje je utvrđeno da gori pomoćna građevina spojena uz obiteljsku kuću. Požar je zahvatio oko 40 od ukupno 180 četvornih metara objekta, a dvije osobe koje su se nadisale dima prevezene su u KB Sveti Duh.

Tijekom noći vatrogasci su gasili i četiri odvojena požara otpada na otvorenom prostoru uz Čulinečku cestu, ukupne površine oko 400 četvornih metara, dok je posljednja intervencija bila u Resniku, gdje je gorjela hrpa otpada na površini od oko 100 četvornih metara.

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