Buktinja na A7 u Rijeci: Zapalio se kamion, zatvorena je cesta

Zapalio se kamion u tunelu Škurinje u Rijeci u smjeru Rupe u četvrtak oko 21:40. Zabrana je prometa za sva vozila na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rujevica. Nema ozlijeđenih, potvrdila nam je primorsko-goranska policija.

Vozač je dobro, nagutao se dima, a odmah su mu pružili liječničku pomoć.

- Zbog sanacije mjesta požara zabrana je prometa za sva vozila na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Promet se vodi obilaznim pravcima čvor Škurinje (A7)-Osječka ulica-ulica Prvog maja-ulica Viktora Cara Emina-Vukovarska ulica-ulica Antona Barca-čvor Rujevica(A7).

Prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje I u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom usporeno - izvijestio je HAK.