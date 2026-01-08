Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA OZLIJEĐENIH

Buktinja na A7 u Rijeci: Zapalio se kamion, zatvorena je cesta

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Buktinja na A7 u Rijeci: Zapalio se kamion, zatvorena je cesta
Foto: PUZ

Prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje I u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom usporeno - izvijestio je HAK

Admiral

Zapalio se kamion u tunelu Škurinje u Rijeci u smjeru Rupe u četvrtak oko 21:40. Zabrana je prometa za sva vozila na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rujevica. Nema ozlijeđenih, potvrdila nam je primorsko-goranska policija.

Vozač je dobro, nagutao se dima, a odmah su mu pružili liječničku pomoć.

- Zbog sanacije mjesta požara zabrana je prometa za sva vozila na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Promet se vodi obilaznim pravcima čvor Škurinje (A7)-Osječka ulica-ulica Prvog maja-ulica Viktora Cara Emina-Vukovarska ulica-ulica Antona Barca-čvor Rujevica(A7).

Prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje I u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom usporeno - izvijestio je HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'
KONTROVERZNI DABRO

VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'

Bivši ministar poljoprivrede i član Domovinskog pokreta Josip Dabro uz tamburaše je proslavio rođendan. Svirače je nakitio sa 100 eura, a pjevao i kako mu "sijeku kose guste"... Uskoro mu počinje i suđenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026