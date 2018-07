Medeni mjesec postao je pakao: Ona je opečena, a muž - nestao

Irkinja Zoe Holohan ozlijeđena je u strašnim požarima koji već nekoliko dana haraju okolicom Atene, a njen suprug Brain O’Callaghan-Westropp je nestao. Par se vjenčao prošloga četvrtka, a u Grčku su otputovali na medeni mjesec.

Odmor su provodili u Matiju, turističkom naselju koje je najteže stradalo u požaru. Zoe je zadobila teške opekline i liječi se u bolnici, a njen suprugu nestao je u kaosu tijekom evakuacije i o njemu još nema nikakvih informacija.

Većina od 76 stradalih živa je izgorjela upravo u Matiju. Mnogi od njih bili su zarobljeni u prometnom čepu dok su se automobilima pokušali dokopati mora. Oni koji su uspjeli stići do obale, doslovce su bježali u more i tako si u zadnji tren spasili život. Vatra im je već doticala leđa.

Buktinja 'progutala' 76 života: Mnogo je nestalih, jesu li živi?

Grčka vlada proglasila izvanredno stanje, ali i trodnevnu žalost.

Najjezivija scena bila je ona kada su vatrogasci naišli na 26 tijela, među kojima su bila i djeca. Oni su, tražeći put za bijeg od požara, završili na vrhu litice, a kada su vidjeli da im nema spasa, zagrlili su se i tako umrli. Mediji navode da se radi o grupi bliskih prijatelja i obitelji koji su došli na odmor.

U požarima je ozlijeđeno više stotina ljudi, a mnogi su nestali. Obitelji nestalih objavili su njihove fotografije.

Požari su uglavnom lokalizirani, a meteorolozi za danas prognoziraju kišu na jugu Grčke.

Najgori su to požari koji su zahvatili Grčku u više od deset godina. Zatražena je međunarodna pomoć. Mati, primorsko selo 30-ak kilometara istočno od Atene, popularno među domaćim turistima, potpuno je uništeno.

- Veoma je potresno vidjeti pokraj sebe osobu koja se utapa, a ne možete joj pomoći. Jednostavno ne možete, to je strašno! Srećom, tu je more kamo smo pobjegli pred plamenom koji smo osjetili s leđa. Podsjetilo me to na erupciju Vezuva i Pompeje. Rekao sam si - O, Bože, moramo bježati kako bismo se spasili. Užas - kazao je novinarima Ikos Stavrinids, jedan od preživjelih.

Grčki premijer Alexis Tsipras kazao je kako nema riječi kojima bi se opisali osjećaji u ovom teškom trenutku.

- Zemlja se suočava s nezamislivom tragedijom, deseci ljudskih života izgubljeni su, to je nepodnošljivo za sve, posebno za obitelji koje su izgubile svoje najmilije - rekao je Tsipras.

Premijer Andrej Plenković grčkom je kolegi uputio izraze sućuti. Hrvatska je od ranoga jutra spremna pomoći Grčkoj dvama kanaderima.

- Ovo nije jedini požar koji imaju. Oni su imali 40-ak požara diljem Grčke. Bore se s tim požarima. Prihvatili su pomoć od Italije jer su Talijani bili najbliži i najbrže su mogli reagirati. Kao što je i Hrvatska nudila svoju pomoć tako su i niz drugih zemalja. Španjolska je bila među prvima, oni su se zahvalili i rekli su da nije to za sada potrebno - rekao je za HRT Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.