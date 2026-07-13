BUKTINJA U SESVETAMA Veliki požar guta dvorište tvrtke Cezar za reciklažu otpada

Veliki požar izbio je nešto prije 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Čitatelji, koji su nam poslali snimke s mjesta, kažu da se širi gust crni dim.

Kako doznajemo, zapalio se otpad na jednoj kamionskih prikolici. Radnim strojevima hitnu miču sve u blizini da i to ne zahvati.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Na intervenciju su poslani vatrogasci i policija. Promet tim dijelom Sesveta će najvjerojatnije biti blokiran.