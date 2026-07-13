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GUSTI CRNI DIM

BUKTINJA U SESVETAMA Veliki požar guta dvorište tvrtke Cezar za reciklažu otpada

Piše Bogdan Blotnej,
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BUKTINJA U SESVETAMA Veliki požar guta dvorište tvrtke Cezar za reciklažu otpada
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Na intervenciju su poslani vatrogasci i policija. Promet tim dijelom Sesveta će najvjerojatnije biti blokiran

Veliki požar izbio je nešto prije 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Čitatelji, koji su nam poslali snimke s mjesta, kažu da se širi gust crni dim.

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Kako doznajemo, zapalio se otpad na jednoj kamionskih prikolici. Radnim strojevima hitnu miču sve u blizini da i to ne zahvati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Sesvetama VIDEO
Požar u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Na intervenciju su poslani vatrogasci i policija. Promet tim dijelom Sesveta će najvjerojatnije biti blokiran.

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Komentari 19
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