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BUKTINJA U ZAGREBU Usred noći izgorio luksuzni Audi A8!

Piše 24sata,
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BUKTINJA U ZAGREBU Usred noći izgorio luksuzni Audi A8!
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Foto: čitatelj/24sata

Uzrok intervencije je neutvrđen. Šteta je neutvrđena i odnosi se na prednji dio vozila, rekli su vatrogasci...

Četvero policajaca je stajalo oko automobila razvlačili su traku, to je sve što sam vidio, opisao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije izgorenog automobila na adresi Ulica Vinka Jeđuta.

- Dolaskom na mjesto  intervencije utvrdili smo da se radi o požaru prednjeg dijela osobnog automobila Audi A8 TFSI e registarskih oznaka ZG  parkiranog na parkiralištu ispred stambene zgrade, kojeg su djelatnici policije prigušili aparatom za početno gašenje prahom - rekli su nam zagrebački vatrogasci. 

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Dodali su da je s njihove strane požar pogašen vodom preko vitla za brzu navalu, ukopčan Emergency Plug, odspojen akumulator i izvađen glavni osigurač u zadnjem dijelu vozila, ohlađen i pregledan termo kamerom.

- Uzrok intervencije je neutvrđen. Šteta je neutvrđena i odnosi se na prednji dio vozila - rekli su vatrogasci. 

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