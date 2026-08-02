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ISPALILI SIGNALNU RAKETU

Buktinju kod Drage izazvale su užarene čestice pirotehnike! Evo kako je požar na brdu krenuo...

Piše Antonela Šaponja,
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Buktinju kod Drage izazvale su užarene čestice pirotehnike! Evo kako je požar na brdu krenuo...
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Foto: Čitatelj 24sata
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Utvrđeno je da je vatra izbila djelovanjem gorive tvari i užarenih čestica pirotehnike

Požar koji je u petak, 31. srpnja navečer izbio na predjelu Draga izazvale su užarene čestice nastale uporabom pirotehničkog sredstva, utvrđeno je policijskim očevidom.

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Požar u Dragama VIDEO
Požar u Dragama | Video: Čitatelj 24sata

Policijski službenici očevid su proveli u suradnji s inspektorom zaštite od požara. Utvrđeno je da je vatra izbila djelovanjem gorive tvari i užarenih čestica pirotehnike. U policijskim prostorijama traje kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Čitatelji koji su 24sata poslali fotografije i snimke požara tvrdili su da je vatri prethodilo ispaljivanje rakete, dok je drugi čitatelj spomenuo vatromet. Na snimci koju smo objavili, vidljivo je da je nakon vatrometa uslijedilo ispaljivanje signalnih raketa, nakon čega je došlo do požara.

Foto: Čitatelj 24sata

- Netko je ispalio signalnu raketu prema brdu i nakon toga je planula vatra. Požar se širi brdom - kazao je čitatelj.

Na snimkama i fotografijama vidi se svjetleći predmet na nebu, no policija zasad nije objavila o kojoj se točno vrsti pirotehničkog sredstva radilo ni tko ga je ispalio.

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