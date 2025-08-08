Bulj: 'Alka mora biti besplatna za sve, to je narodna fešta!'

Nakon brojnih pritužbi građana, posebno onih koji su izgubili račun za kupljene ulaznice, nejasnoće oko ponovnog ulaska na odgođenu 310. Sinjsku alku koja se treba održati sutra, izazvale su val nezadovoljstva. Mnogi posjetitelji ostali su zbunjeni i ogorčeni jer je malo tko sačuvao račun, a uvjet Viteškog alkarskog društva je da se povrat novca za kupljenu kartu može dobiti samo uz predočenje računa i ulaznice. No izgleda da su u Viteškom alkarskom društvu popustili, Stipe Jukić, predsjednik VAD-a rekao je za 24sata da je ipak dovoljno da građani predoče samo kartu, a ne i račun.

- Za Alkarsko društvo ponovna organizacija je opterećenje jer mi financiramo Alku. Tu su svakakvi troškovi, troškovi osiguranja alke, osiguranja gledatelja. Troškovi su veliki, a mi to plaćamo i zato se Alka i naplaćuje. Zbog toga nije besplatna- rekao je Jukić te dodao da novo održavanje zahtjeva nove troškove. Nije htio reći o kojem je iznosu riječ već samo da se radi o velikoj svoti za naše mogućnosti.

- Tek deset dana od završetka Alke, kada svi pošalju fakture, mogu reći o kojem je iznosu riječ- poručio je Jukić koji smatra da je ovo dobro za Sinj jer će ljudi ponovno doći i ugostitelji će trljati ruke.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj mišljenja je, pak, da Alka mora biti besplatna i za narod. Ne shvaća zašto se ulaznice moraju dva puta prodavati jer je riječ samo o odgodi istog događaja.

- Bespotrebno je da se tako radi, da se dva puta naplaćuje ulaznica. Neka napokon narod bude na Alci, neka bude besplatno za sve, za narod. Ovu negostoljubivost Alkarskog društva ne prepoznajem jer je Sinj poznat po svojoj gostoljubivosti. Ali HDZ je uzurpirao Alku, Alka je odnarođena- poručio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji smatra da nije normalno dva puta naplaćivati karte za istu stvar te je to usporedio s utakmicama Hajduka za koje se ne prodaju dva puta ulaznice. Tu još i dodatan trošak za održavanje odgođene Alke, ali Bulj kaže da nije riječ o visokim ulaganjima jer su tribine već postavljene, a i staza se popravila.

Na odgođenoj Alki neće biti ni predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ni predsjednika države Zorana Milanovića. Tomo Medved, ministar branitelja bit će izaslanik predsjednika Vlade, a i predsjednik će imati svog izaslanika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrdio je svoj dolazak dok ga još nisu potvrdili neki gradonačelnici, kao ni šefovi stranaka. Podsjetimo, Sinjska alka odgođena je zbog nevremena.