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Bulj: Blizu Sinja su imali četnički dernek! Obaviješteni su SOA, policija, predsjednik i premijer

Piše HINA,
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Bulj: Blizu Sinja su imali četnički dernek! Obaviješteni su SOA, policija, predsjednik i premijer
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
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Bulj je kritizirao odnos prema braniteljima i financiranje srpskih kulturnih centara, te se osvrnuo na okupljanje koje je, kazao je, održano u Otišiću tri dana ranije. Nazvao ga je „četničkim dernekom“

U Sinju je u utorak obilježena 35. obljetnica osnutka 126. brigade Hrvatske vojske Sinj, a gradonačelnik Miro Bulj kazao je kako se ne smije zaboraviti zajedništvo i junaštvo onih koji su u Domovinskom ratu branili Hrvatsku. Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Spomen parku ispred sinjske Gradske uprave položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a počast su odali članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja, njihovi suborci, predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih vlasti, navodi se u priopćenju Grada Sinja.

"Tadašnja hrabrost, junaštvo i srce ne smiju se zaboraviti. Ali ne smijemo zaboraviti ni zajedništvo svih nas. I to djeca moraju znati'', poručio je Bulj, istaknuvši veliki doprinos 126. brigade, policije, redarstvenika i dragovoljačkih odreda obrani Cetinskoga kraja.

''Danas se prisjećamo toga vremena kada smo bili mladi ljudi spremni dati svoj život za našu domovinu. Goloruki, nenaoružani, u trapericama i patikama. Doslovno s lovačkim puškama, slabo naoružan hrvatski narod stao je pred srbočetničke horde predvođene ratnim zločincem Ratkom Mladićem'', rekao je.

Bulj je kritizirao odnos prema braniteljima i financiranje srpskih kulturnih centara, te se osvrnuo na okupljanje koje je, kazao je, održano u Otišiću tri dana ranije. Nazvao ga je „četničkim dernekom“ i ustvrdio da se ondje okupljaju „četnici iz svih dijelova svijeta“.

"Ne smijemo mrziti nikoga, ali ne smijemo ni neprijatelju plaćati njihove četničke derneke", rekao je Bulj dodavši da su s time upoznate sve službe - policija, sigurnosne službe, predsjednik Republike i premijer.

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Komentari 11
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