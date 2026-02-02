Bulj: 'Nije mi jasan taj dogovor HRS-a i Tomaševića. Kao da nisu znali što je želja rukometaša...'

Meni nije jasno zašto se odustalo od dočeka i kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?! Možda Senfove zelene brigade, napisao je na društvenim mrežama sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Brončani rukometaši stigli su oko 3 sata ujutro u Zagreb gdje su ih dočekale stotine navijača. Dijelili su autograme, fotografirali se, ali većeg dočeka ipak neće biti. Doček na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što Grad Zagreb nije ispunio njihov zahtjev, dolazak Marka Perkovića Thompsona.

O svemu su se ranije oglasili HDZ-ovi ministri, ali Dalija Orešković te Nikola Grmoja, a sada i Miro Bulj.

- Plenkisti ispadaju domoljubi, a zelenaši veći “antifašisti” od SDP-a jer im sad ne smeta samo Bojna Čavoglave nego Thompson kao takav. Odlazak u totalni ljevičarski ekstrem i Senfovo pozicioniranje - kazao je Bulj.

Istaknuo je da ga je sinoć zvao Zoran Gobac.

- Nadam se da nije bio pokušaj prijetnje jer sam ja sastavljen od malo drugačijeg materijala nego oni s kojima je navikao komunicirati. Nije mu se svidjela objava u kojoj sam napao i njega i Tomaševića - napisao je i dodao:

- Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša i onda samo nekoliko sati nakon osvojene bronce se otkazuje doček u Zagrebu uz poruku da se neće ići nigdje drugdje.

Uglavnom, igrice i igre preko leđa naroda i naših rukometaša.