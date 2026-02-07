Bulj o Mamiću i Ceci: 'Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao!'

Poput vatrene stihije se proširila vijest da je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić ljubio ruku Cece, udovice ratnog zločinca i kradljivca frižidera i bijele tehnike Željka Ražnatovića Arkana.

O svemu se oglasio sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji je ukazao na lažno domoljublje.

- Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo “zajedničarsko domoljublje” treba odbaciti - napisao je Bulj te dodao da pjevanje davorija i budnica nije dovoljno da čovjek bude istinski domoljub.

- Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u “hrvatska prsa”. Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajte - zaključio je Bulj.