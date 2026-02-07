Obavijesti

Bulj o Mamiću i Ceci: 'Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao!'

Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajte, napisao je Miro Bulj.

Poput vatrene stihije se proširila vijest da je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić ljubio ruku Cece, udovice ratnog zločinca i kradljivca frižidera i bijele tehnike Željka Ražnatovića Arkana.

O svemu se oglasio sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji je ukazao na lažno domoljublje.

 - Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo “zajedničarsko domoljublje” treba odbaciti - napisao je Bulj te dodao da pjevanje davorija i budnica nije dovoljno da čovjek bude istinski domoljub.

 - Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u “hrvatska prsa”. Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajte - zaključio je Bulj.

