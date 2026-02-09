Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
NEKRETNINSKE PRIJEVARE PLUS+
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
Iako svakih godinu-dvije Uskok razbije kriminalnu skupinu koja otima nekretnine građanima na osnovi lažiranih dokumenata, Hrvatska uopće ne radi na tome da to onemogući i pooštri sustav. Samo su promijenili to da građani više ne mogu sami podnijeti zahtjev za promjenom vlasništva sudu, odnosno gruntovnici, nego to treba učiniti javni bilježnik.
