Bulj opet traži da se zabrani glifosat, nije uvjerio većinu

Ni iz drugog pokušaja Miro Bulj (Most) nije u petak uspio uvjeriti saborsku većinu da prihvati njegov prijedlog o zabrani glifosata, herbicida za suzbijanje korova u poljoprivredi, koji je, tvrdi, štetan i za ljude i prirodu općenito. Znanstvenici su utvrdili da je to strašno štetan kemijski spoj, to je herbicid koji rastvara sve, rekao je Bulj u saborskoj raspravi, podsjetivši da je već jednom, u prošlom mandatu, predložio zabranu glifosata, ali da Hrvatski sabor to nije prihvatio. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ožujku 2015. objavila je da je herbicid glifosat "vjerojatno kancerogen", da novija istraživanja ukazuju na njegov mogući utjecaj na zdravlje ljudi i životinja i utjecaj na okoliš, navodi Bulj u svom prijedlogu. Tvrdi i da je zbog svega navedenog Austrija zabranila upotrebu istog kemijskog spoja. Njegove navode demantira Vladin predstavnik Tugomir Majdak. Majdak: Ne postoji veza između glifosata i malignih oboljenja Na temelju iscrpne znanstvene procjene, ne postoji veza između glifosata i malignih oboljenja kod ljudi, kaže Majdak i dodaje kako ni jedna država članica EU nije zabranila uporabu glifosata u poljoprivredi, pa ni Austrija. I dok oporbeni zastupnici hvale Buljevu inicijativu, vladajući su suzdržani, a Stipan Šašlin (HDZ) proziva ga da skuplja jeftine političke poene. Na resornom Odboru za poljoprivredu čuli smo da u ovom trenutku gotovo sve europske zemlje koriste glifosat, jer nema adekvatne zamjene za njega, zabranom korištenja naše bi poljoprivrednike doveli u nepovoljan položaj u odnosu na druge, kaže Šašlin. Taj je pak Odbor, svjestan nedostupnosti alternativnih sredstava za zaštitu bilja, koja bi poljoprivrednicima koji prestanu koristiti glifosat, zajamčila konkurentnost, pozvao resorno ministarstvo da, s ciljem smanjenja korištenja glifosata, pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojima bi se proizvođačima, koji napuste korištenje glifosata, kompenzirao porast troškova proizvodnje i osigurala njena održivost i konkurentnost.