Sačić o sukobu s Jandrokovićem: 'Ja sam miroljubiv čovjek, ali sam bio u stanju nužne obrane'

Ja reagiram kao miroljubiv čovjek s puno argumenata i kad vidim da prema meni netko protupravno nastupa, kad krši otvoreno zakon, u ovom slučaju poslovnik, ja reagiram verbalno na način da svoju argumentaciju i glasom podebljam. I to je normalno, gostovao je na Hrvatskom radiju saborski zastupnik Željko Sačić.

POGLEDAJTE VIDEO: Sukob u Saboru

On se osvrnuo na saborski sukob u srijedu kada je zajedno s Krešom Beljakom krenuo prema predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću.

- Prvo je kolega Bulj dobio četvrtu opomenu zbog toga što je nastavljao govoriti i kad sam mu rekao da ide van zaista je krenuo, a tada je kolega Beljak vikao "Ostani, Miro, ne idi", nakon čega se kolega Bulj vratio. Dao sam i Beljaku opomenu. Kolega Sačić je u tom trenutku imao jednu ili dvije opomene i krenuo je s kolegom Beljakom prema dolje s namjerom, praktički, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete - objasnio je tada predsjednik Jandroković što se točno dogodilo za vrijeme stanke koju je sazvao kako bi se strasti, uzavrele tijekom jutra, smirile.

'Nisam ga htio tući'

Sada je Sačić poručio kako nije htio niti u jednom trenutku tući Jandrokovića.

- Ma dajte molim vas, to su gluposti. a od svoje 14 godine živim u sustavu koji me disciplinira. Ja sam civiliziran čovjek, magistar kazneno prosvjetnog prava. Naravno da sam krenuo prema dolje jer je pauza. Sjednica nije trajala, to je suština priče. Ja sam bio u stanju nužne obrane u zaštiti pravila poslovnika hrvatskog sabora - istaknuo je Sačić.

- Jandroković je dobro shvatio da je prekoračio sve i da ga je bijes savladao i tom trenutku je prekoračio elementarna pravila poslovničkog rada kao predsjedavatelj Sabora. Nakon naših argumenata, on se povukao kao što se vidjelo. Nažalost, nama su sankcije nepravedno ostale - objasnio je zastupnik.

Rekao je da će poslije devet znati kakve će sankcije biti.

- Danas će odbor za Ustav poslovnika o tome odlučivat. Ja ohrabrujem kolegice i kolege iz oporbe, posebno iz vladajućih da u interesu zaštite ustavnosti i zakonitog rada u Saboru donesu presude u moju korist jer ako neće ja ću podnijeti ustavnu tužbu. Ovo je eklatantno, nogometnim rječnikom sudac odsvira kraj prvog poluvremena, igrači izlaze van s terena i nešto mu se pričini i nekome dade crveni karton. Ne može to tako - zaključio je Sačić.

Najčitaniji članci