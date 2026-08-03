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ODLUKA GRADONAČELNIKA

Bulj poručio ugostiteljima: 'Za Alku možete raditi cijelu noć, a za procesiju stišajte glazbu'

Piše HINA,
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Bulj poručio ugostiteljima: 'Za Alku možete raditi cijelu noć, a za procesiju stišajte glazbu'
Sinj: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Za dane Bare, Čoje i Sinjske alke (7., 8. i 9. kolovoza) te uoči blagdana Velike Gospe i na sam blagdan predviđen je poseban režim rada, pa će ugostiteljski objekti moći poslovati bez vremenskog ograničenja

Ugostiteljski objekti u Sinju tijekom alkarskih svečanosti i proslave Velike Gospe moći će raditi bez vremenskog ograničenja, dok će za vrijeme procesije i drugih vjerskih događanja morati utišati glazbu, priopćio je sinjski gradonačelnik Miro Bulj nakon sastanka s ugostiteljima.

Odlukom gradonačelnika ugostiteljski objekti iz skupine restorana, barova te ostali objekti poput slastičarnica, bistroa i pizzerija tijekom manifestacije moći će raditi do tri sata ujutro, odnosno do četiri sata subotom i nedjeljom.

Za dane Bare, Čoje i Sinjske alke (7., 8. i 9. kolovoza) te uoči blagdana Velike Gospe i na sam blagdan predviđen je poseban režim rada, pa će ugostiteljski objekti moći poslovati bez vremenskog ograničenja.

Bulj je pritom pozvao ugostitelje da tijekom procesije i ostalih vjerskih događanja utišaju glazbu kako bi hodočasnici mogli u miru sudjelovati u vjerskim sadržajima, dok je za svjetovne programe i pučka slavlja zatražio odabir glazbe primjerene alkarskoj i sinjskoj tradiciji.

"Otvorimo svoja vrata i srca svakome tko ovih dana dođe u Sinj. Budimo dobri domaćini, srdačni i gostoljubivi prema svima, kao što su to oduvijek bili naši stari. Pokažimo još jednom našu nadaleko poznatu sinjsku gostoljubivost i učinimo da se svaki gost u našem gradu osjeća dobrodošlo“, poručio je Bulj u ponedjeljak u priopćenju.

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