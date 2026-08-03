Novi detalji užasa u Zagorju: Majka nedavno odselila. O svemu se sada oglasio i DORH

Muškarac (46) i dvoje djece (starih 14 i 17 godina) smrtno su stradali u tragediji koja je u subotu potresla Sveti Križ Začretje. Još se čeka službena potvrda radi li se o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu. Neslužbeno, sumnja se da je otac usmrtio djecu te potom zapalio kuću i počinio samoubojstvo. Majka je u to vrijeme radila i nije bila kod kuće. Kako neslužbeno doznaje Ana Raić s Indexa, majka u posljednje vrijeme nije živjela kod kuće, već kod svoje obitelji. Par se razilazio i dogovorili su skrb oko djece.

Nalazi obdukcije navodno bi trebali biti objavljeni najkasnije sutra i oni bi trebali rasvijetliti okolnosti ove tragedije.

O svemu se sada oglasio i DORH.

Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 1. kolovoza 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u Svetom Križu Začretju, u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, povodom dojave o požaru i pronalasku mrtvih tijela jedne odrasle muške osobe (1979.) i dvoje djece (2009. i 2011.)

Tijekom očevida, dežurna zamjenica izdala je uputnicu za prijevoz mrtvih tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku te naložila provođenje obdukcije radi utvrđivanja uzroka smrti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave krapinsko zagorske provodi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu vezano uz navedeni događaj za sada ne može davati nikakve druge informacije i obavijesti.

Podsjetimo, policija je jučer izvijestila da su prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.





Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar.





Ružić: Nije bilo postupanja socijalne skrbi

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u nedjelju se osvrnuo na tragediju u Svetom Križu Začretju u kojoj su dan ranije smrtno stradale tri osobe, istaknuvši kako stradala obitelj nije bila u kontaktu sa sustavom socijalne skrbi.

"Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Dosad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Moram izraziti zaista duboko žaljenje i iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji", rekao je ministar Ružić u izjavi za medije na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Uštici.

Stojimo na raspolaganju, naveo je, dodavši kako ne može sakriti svoju potresenost.