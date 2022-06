Bulj protiv gradnje pretovarne stanice u Sinju: 'Doći će do problema s opskrbom vode'

Gradonačelnik Sinja i Mostov vijećnik u županijskoj Skupštini Miro Bulj usprotivio se u srijedu ideji o gradnji pretovarne stanice za otpad u Sinju, a upozorio je i kako bi moglo doći do ugroze snabdijevanja vodom zbog poskupljenja električne energije koju koristi Vodovod Cetinske krajine.

"Kao 'nagradu' daju nam 4,5 milijuna kuna da mi, to jest grad Sinj, sagradimo cestu do pretovarne stanice. Mene kao gradonačelnika Sinja 'daruju' da budem pretovarna stanica za otpad bez izgrađenog centra za gospodarenje otpadom Lećevica. Neće nas time nagrađivati, to Cetinska krajina neće prihvatiti" poručio je Bulj uoči sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije na čijem je dnevnom redu i rebalans proračuna.

Neprihvatljivo je, kako je kazao Bulj, da se iz Vrgorca dovozi otpad u pretovarnu stanicu Sinj, a da još ništa nije napravljeno od centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Bulj ističe kako je u rebalansu predloženo "opet 85 milijuna kuna za Lećevicu" iako se ondje ništa ne radi. Naglašava kako se Centar Lećevica rješava od 2007. godine ali osim imenovanja 30-ak dužnosnika i direktora ništa drugo nije učinjeno, a namjenjuju se novci za taj projekt.

"Gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji najgore je u Hrvatskoj i na rubu je kataklizme da se dogodi ono što se događalo u Napulju" upozorio je 'mostovac'. Dodao je kako će se zbog nebrige za gospodarenje otpadom u županiji platiti ogromni iznosi penala.

Također je upozorio i na poskupljenje električne energije Vodovodu Cetinske krajine. "Vodovodu Cetinske krajine koji napaja vodom dio omiškog i splitskog zaleđa i dalmatinske zagore poskupjela je električna energija 500 posto, prošle godine u travnju rata je bila 170.000 kuna, a ove godine milijun kuna", ustvrdio je Bulj.

Takvim povećanjem troškova za električnu energiju, kaže, dovodi se u pitanje likvidnost tvrtke Vodovod Cetinske krajine ali i do upitnosti dostave vode na većem dijelu županije.

Mjerodavne je stoga pozvao da žurno riješe taj problem. Kaže i kako sliv Cetine daje 40 posto ukupnih potreba hidroenergije u Hrvatskoj, a za uzvrat tom području "vraća se nula".

Najčitaniji članci