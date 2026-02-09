UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer

Naizgled rutinska operacija kuka u Općoj bolnici Pula u siječnju završila je fatalno za pacijenticu staru oko 50 godina, piše istra24 . Žena je dva dana ranije pala i slomila kuk i lakat te je operirana u nedjelju u večernjim satima. Operirali su je kirurg traumatolog i mlađa kirurginja ortoped, koja je tek završila specijalizaciju.

Uslijed operacije je, piše istarski portal, došlo do komplikacija koje su rezultirale obilnim krvarenjem. Kirurg je ubrzano završio operaciju. Nakon otprilike sat vremena stanje pacijentice se pogoršalo. Poziva se vaskularni kirurg, koji u tom trenutku nije boravio u bolnici već nedjeljom dežura od kuće. Nova je operacija uslijedila nakon dva sata, pokazalo se da je tijekom operacije kuka probijena arterija iza zdjelične kosti. Vaskularni kirurg je arteriju zašio no krvarenje nije prestajalo - arterija je bila probijena na još jednom mjestu pa je oko ponoći uslijedila još jedna operacija. Pacijentica umire.

Ravnatelj bolnice Andrej Angelini, također kirurg, za istarski je portal odgovorio zbog čega je operacija bila u nedjelju navečer.

- Služba za kirurške bolesti Opće bolnice Pula organizirana je kao služba za zbrinjavanje akutnih i hitnih zdravstvenih stanja bez vremenskog ograničenja, odnosno djeluje 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Redoslijed i vrijeme zbrinjavanja pacijenata ovise o medicinskim indikacijama, a potom o organizacijskim mogućnostima, pri čemu se odluke donose u skladu s pravilima struke i važećim protokolima. U svim slučajevima, pa tako i u konkretnom, odluka o terminu operacijskog zahvata donesena je nakon što su bili ispunjeni svi medicinski i organizacijski uvjeti, uključujući raspoloživost operacijske sale, opreme i educiranog osoblja, te u koordinaciji s nadležnim voditeljem odjela, odgovorio je Angelini.

Ravnatelj Opće bolnice Pula Andrej Angelini | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na pitanje o razlozima zbog kojih je tijekom zahvata došlo do komplikacija Angelini je rekao:

- Kirurzi Opće bolnice Pula redovito izvode operativne zahvate istog ili sličnog tipa. U ovom trenutku ne možemo potvrditi na koji je način i u kojem točno trenutku došlo do komplikacija u konkretnom slučaju. Iako se takvi zahvati rutinski izvode, krvarenja tijekom ili neposredno nakon operacijskog zahvata predstavljaju jednu od poznatih i mogućih kirurških komplikacija, koje se, unatoč pravilnoj primjeni pravila struke, ne mogu u potpunosti isključiti. Ključno je pravodobno prepoznavanje komplikacija i njihovo liječenje u skladu s medicinskim standardima.

- U konkretnom slučaju, po pojavi znakova pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja u skladu s pravilima struke. Nije točno da se čekalo s postupanjem, istaknuo je ravnatelj. O svemu je, dodaje, odmah obaviještena i obitelj preminule kao i nadležna tijela, uključujući državno odvjetništvo.

- S obitelji preminulog pacijenta komunicirano je pravodobno, otvoreno i bez odgode. Neposredno nakon smrtnog ishoda proveden je unutarnji stručni nadzor te sudsko medicinska obdukcija. Nalaz obdukcije, kao i kompletna medicinska dokumentacija, dostavljeni su nadležnim pravosudnim i istražnim tijelima. Opća bolnica Pula ne raspolaže informacijama o daljnjem postupanju tih tijela, niti je ovlaštena takve informacije pribavljati, ali u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama radi potpunog i točnog utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, rekao je ravnatelj pulske bolnice.

Županijsko državno odvjetništvo u Puli odgovorilo je za portal kako se "provode izvidi u svezi navedenog događaja".

Ministarstvo zdravstva kojem je na čelu bivša ravnateljica OB Pula Irena Hrstić odgovorilo je pak kako trenutačno ne raspolažu prijavom medicinskog slučaja.

- Radi potpunog i točnog informiranja, zatražili smo dodatne podatke od Opće bolnice Pula, objasnili su iz Ministarstva zdravstva.

- Zaključno, obitelji preminulog pacijenta još jednom izražavamo iskrenu sućut, a medijske djelatnike molimo da ovom tragičnom događaju pristupe odgovorno, bez senzacionalizma i iznošenja neprovjerenih ili netočnih tvrdnji, iz poštovanja prema preminulom i njegovoj obitelji, sugerirao je Andrej Angelini za istarski portal.

Uputili smo upit pulskoj bolnici, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Upit smo iz 24sata poslali i Ministarstvu zdravstva.