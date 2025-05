Riječki liječnik želi biti župan: 'Skinuo sam 100 kilograma. Evo zašto sam se upustio u politiku'

Kardiolog Alen Ružić aktualni ravnatelj KBC-a Rijeka, HDZ-ov je kandidat za primorsko-goranskog župana koji je krenuo u borbu za funkciju koju je u toj županiji preko dvadeset godina držao SDP-ovac Zlatko Komadina, jedan od najdugovječnijih župana u Hrvatskoj. Sa šest uzastopnih mandata na čelu Županije, Komadina se povukao, a umjesto njega SDP je kao kandidata postavio poduzetnika Ivicu Lukanovića koji je u prvom krugu izbora osvojio oko sedam tisuća glasova više od HDZ-ovog izazivača Alena Ružića.

Neobična je činjenica da se ravnatelj jedne od najvećih bolnica u Hrvatskoj kandidirao za župana, a dr. Ružić je tom prilikom dao intervju za 24sata u kojem nam je otkrio zašto je krenuo u tu borbu s obzirom na to da je ta županija jedna od SDP-ovih utvrda.

- Primorsko – goranska županija je moj dom. U njoj sam rođen, školovao se i cijelu profesionalnu karijeru vezao sam uz ovu županiju i grad Rijeku. Od početka svoje karijere liječnika na prvom mjestu mi je bila briga za ljude i zajednicu i u najširem sam smislu uvijek uz poslove kardiologa radio na izgradnji i unapređenju sustava u kojima sam djelovao. To ću, nakon pobjede na izborima, nastaviti činiti, samo u novim okolnostima. Na kandidaturu sam se odlučio jer držim da su našoj županiji potrebne nove ideje i nova energija. Nakon šest uzastopnih mandata župana Zlatka Komadine, kojemu želim zahvaliti na svemu što je učinio kao župan, smatram kako je došlo vrijeme za promjenu u vodstvu županije. Dosadašnji model upravljanja je potrošen i uvjeren sam kako će građani prepoznati u meni priliku da poboljšaju brojne segmente svakodnevnog života na koje župan može utjecati. Mene ne zanimaju nikakve ideološke ni stranačke podjele, zanima me samo kako da svojim sugrađanima život učinim boljim i kvalitetnijim - rekao nam je dr. Ružić.

Na čelo KBC-a Rijeka došao je u vrijeme pandemije Covida navodeći kako je bolnicu preuzeo između lock-downa i prvog velikog vala Covid- bolesnika.

- Bio je ogroman izazov ovako veliki sustav u kojem imate više od 1000 bolničkih postelja, preko 3500 zaposlenih i jedina ste ustanova koja za tri županije mora osigurati skrb za sve hitne, životno ugrožene i ozbiljno bolesne pacijente u baš svim područjima medicine 24 h tijekom 365 dana u godini. Bile su to neprospavane noći posvećene velikim organizacijskim prilagodbama – prostora, kadrovskih timova, infrastrukture poput instalacija zraka i kisika, druge opreme, a sve kako bi zbrinuli sve pacijente kojima je trebalo pružiti uslugu. To je uključivalo brojne Covid-pacijente iz naše Županije, te najteže Covid-pacijente iz svih okolnih regija koji su se liječili u našem centralnom respiratornom centru, ali i sve druge akutne bolesnike, onkološke i druge kod kojih bi odgoda obrade i liječenja mogla dovesti negativnih posljedica po zdravlje. Iz dana u dan smo prilagođavali sustav i postizali optimalne rezultate. Bilo je to veliko iskustvo na koje sam sada osobno ponosan - navodi Ružić.

S obzirom na to da je liječnik, ujedno i ravnatelj zanimalo nas je što ga je ponukalo da se bavi politikom.

- Politika mi je izazov utoliko što omogućava šire djelovanje u provedbi za zajednicu korisnih razvojnih strategija, programa i projekata koji znače napredak, rješavanje nekih kroničnih problema i u konačnici ostvarivanje ključnog cilja – boljeg života za sve naše sugrađane. Vrsnost u liječničkom poslu nije mi zapreka za posvećivanje nekim širim temama i aktivnostima.

Na taj način imate sve predispozicije da svoje kapacitete usmjerite u aktivnosti koje će dati šire društvene koristi. Istodobno, kao što sam kao prorektor Sveučilišta u Rijeci i sada kao ravnatelj KBC Rijeka uvijek nalazio vrijeme za svoje pacijente, dežurstva i stručnu djelatnost neposrednog pomaganja ljudima, što god budem radio, to ću nastaviti pravno mogućim okvirima jer je liječnički posao za mene dio života, moje opredjeljenje i posvećenost. Kao što kaže Hipokratova misao: „Gdje god se voli umjetnost liječenja, tu se u isto vrijeme voli i humanost“. Posao župana dat će mi konkretnu mogućnost za širu životnu realizaciju te humanosti - spoznaje o potrebnim promjenama sustava i znanja koja sam stekao vođenjem velikih projekata moja su velika prednost da osobna, emotivna opredjeljenja i želje uspješno realiziram na korist naših ljudi - kaže Ružić.

'Domovi za starije i nemoćne nisu se gradili gotovo 60 godina'

Na pitanje što očekuje u drugom krugu izbora dodaje kako ga "ne zanimaju odnosi drugih, nikakve svađe ni podjele kojima svjedočimo u drugim političkim grupacijama".

- Moj je fokus isključivo bolja kvaliteta života žitelja PGŽ u svim segmentima. Opipljive, realne i konkretne promjene kroz odgovorno i fokusirano vođenje. Do sada je nažalost izostalo ovakvo upravljanje Županijom, a aktivnosti su bile slabo planirane, nekoordinirane i neusmjerene konkretnim rezultatima za promjene života u zajednici. Zato u drugom krugu očekujem još bolji rezultat i pobjedu - kaže.

Navodi kako su u županiji potrebne hitne mjere za podizanje standarda i bolje funkcioniranje ključnih servisa iz županijske ingerencije, a ističe kako su mu neprihvatljivi izostanci dostupnosti dežurnog stomatologa, pedijatra i liječnika opće prakse od 20 do 8 sati te potpuna nemogućnost rane ili općenito rehabilitacije najtežih bolesnika.

- Ovo uključuje npr. zdravstvo – neprihvatljivo materijalno stanje brojnih ispostava Doma zdravlja, kadrovski problemi za koje imamo konkretne prijedloge i rješenja koja sam osobno već nudio, rješenja za dostupnost usluga iz bazena primarne zaštite po modelu "zdravlje na kućnom pragu" za sve dijelove županije. Praktički sva druga područja u ingerenciji Županije bit će, prema sadašnjem stanju, predmet intenzivnog rada odmah kad stupim na funkciju.

Domovi za starije i nemoćne nisu se gradili gotovo 60 godina, preko iznimno loše veterinarske službe za male životinje, do drugih važnih segmenata - navodi Samo kao primjer, želim istaći da ćemo odmah uvesti podmirivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve umirovljenike i sve starije od 65 godina, imovinski definirano sufinanciranje doplate za lijekove, pa do implementacije lokalnih, također sufinanciranih linijskih prijevoza. Mjere koje sam pripremio brojne su i u cijelosti usklađene s potrebama naših građana. One će označiti novu razinu kvalitete života u PGŽ, a strateški sustav poticanja gospodarskog razvoja u kojem ću uvesti dokazano uspješan model uvođenja znanja i inovacija bit će temelj skokovitog zamaha privrede. U svom dosadašnjem akademskom radu izravno sam bio uključen u dolazak čak 44 znanstvenika-povratnika na Sveučilište u Rijeci. Siguran sam da će znanje ključno promijeniti ekonomiju i krajobraz naše regije, učiniti je definitivno privlačnom za život i dugoročno preokrenuti demografske trendove - rekao je dr. Ružić.

Tijekom 5 godina vođenja bolnice bilo je, dodaje, puno velikih projekata i izazova, a kao ključni uspjeh navodi izgradnju novog bolničkog kompleksa na Sušaku koji je, dodaje, završen u roku i unutar planiranih financijskih okvira usprkos Covidu i inflaciji.

Borba s kilogramima

- Imamo trajno ciljano zanavljanje ključne medicinske opreme prema objektivnim kriterijima potreba, te pozitivna kadrovska politika s priljevom brojnih mladih stručnjaka dali su trajno uvođenje novih metoda i pružanje zdravstvenih usluga na razini vodećih europskih sveučilišnih bolnica što je najveća vrijednost za naše pacijente. Naravno, tu je i niz drugih projekata, kapitalna oprema u onkologiji – linearni akceleratori i centralna priprema parenteralne terapije, nova vrhunska radiološka oprema – CT i magnetska rezonancija od 3 Tesle (3T), te niz druge opreme uz čije smo nabavke ciljano provodili i reorganizaciju rada, sve ponovo u interesu bolesnika. Nakon stupanja na dužnost, preokrenuo sam negativne financijske trendove poslovanja i u prve četiri godine značajno smanjio akumulirani dug Ustanove iz ranijih razdoblja - kaže.

Na kraju se osvrnuo i na osobnu bitku koju je dugi niz godina vodio s kilogramima, skinuvši oko 100 kilograma.

- Od ranog djetinjstva sam imao veliki problem s viškom kilograma i on se održao sve do završetka studija medicine, pa i specijalizacije. Svi pokušaji mršavljenja bili su kratkotrajnog uspjeha. Nakon što sam postao specijalist interne, imao sam oko 190 kg i bila je to godinama moja stabilna težina. Tada sam se odlučio posvetiti sebi, krenuo na edukacije, primijenio znanje na vlastitom problemu, te uspio smršaviti i uz manje varijacije zadržati tjelesnu težinu u prihvatljivim rasponima već više od 20-ak godina, do danas. Usporedo sam osnovao kolegij „Klinička prehrana i dijetoterapija“ na Medicinskom fakultetu u Rijeci i nastojao svoja znanstveno utemeljena i na osobnom primjeru potvrđena znanja prenijeti generacijama mladih stručnjaka. Nastavni rad i posvećenost napredovanju mladih, jedna je od stvari koja me posebno veseli i motivira u mom profesionalnom radu - zaključuje.