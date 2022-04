Bulj vikao, Ćorić mu se smijao: 'On tipka po mobitelu! Nemojte se smijati!' Dobio je opomenu...

Gledajući ovaj vaš ministarski zbor, ovaj creme de la creme vaših kadrova, ne mogu se oteti dojmu da danas zrače jednom dubokom melankolijom. Prije dva mjeseca ste rekli da nećete do kraja mandata nikog smijeniti ni da se oporba postavi na trepavice, a danas ste se doveli u situaciju da vam Nikola Grmoja kroji Vladu, udara tempo smjene ministara, poručio je Mostov Nino Raspudić premijeru Andreju Plenkoviću tijekom aktualca u Saboru.

No, nije ga pitao ništa o rekonstrukciji nego o dogovoru oko izmjene izbornog zakona u BiH.

Točno, da nije bilo aktivnosti DORH-a u vezi tri člana Vlade, ne bi bilo nikakve rekonstrukcije Vlade, odgovorio je premijer.

- To je istina. No, ja ne mogu odgovarati za stvari koje ljudi rade, a bez da mi kažu ili se dogode, a oni su tada bili nešto drugo nego što su danas. Postoji načelo presumpcije nevinosti i trebali biste se malo informirati što bi političari trebali raditi prije nego što drugim ljudima unaprijed lijepe etikete da su krivci i kriminalci - rekao je i podsjetio na okladu Grmoju i svog HDZ-ovca Marija Kapulice.

- Kapulica ga je toliko posramio da se čudim da on još ovdje sjedi. Čovjek je dao ruku i rekao ako Kapulica dokaže na poligrafu da nije bio u Slovenskoj, za razliku od vašeg glavnog frenda, a to je ovaj karijes Covid s Pantovčaka, koji je tamo došao u vrijeme lockdowna, vukao za ruku načelnika Glavnog stožera kao malo dijete i prisililo ga da bude u buži koja je u vlasništvu korumpiranog čovjeka i protiv kojeg postoje kazneni procesi, e onda bi bilo fer, gospodine Grmoja, prijatelju pjesnika Raspudića, da ste se negdje sakrili. To je vaš integritet - rekao je dodavši kako ne zna što Grmoja još tu radi nakon što je izgubio okladu s Kapulicom, a prije koje je rekao da će se povući iz politike ukoliko Kapulica na poligrafu dokaže da nije bio u klubu u Slovenskoj.

- Da je bilo obrnuto, Mario bi otišao, a vi ovdje sjedite i dalje. Valjda zato što ste navikli bacati blato bez argumenata na druge - poručio je Plenković.

Vezano za BiH, naglasio je kako je tamo štetu napravio karijes s Pantovčaka.

- Poskupljenja, inflacija, ovdje sam dolazio bezbroj puta i upozoravao, problem poskupljenja energije je riješen, ali ova boca čiste vode iz Cetine će poskupiti pet puta - poručio je Mostov Miro Bulj držeći bocu vode u ruci.

Predložio je zajedničku javnu nabavu preko HEP-a.

- To nam HEP, premijeru, radi. 500 posto skuplja energija za cetinski vodovod - istaknuo je.

Premijer Plenković poručio mu je kako će reći ministarstvu gospodarstva i zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću da pomogne i vidi što se može učiniti. Pa se ponovno vratio na Raspudića.

- Nema te vlade koja se više založila za Hrvate u BiH nego mi. Hrvatska je BiH prvi trgovinski partner, Hrvatska je nakon Austrije drugi ulagač u BiH, Hrvatska je učinila napore za bolje infrastrukturno povezivanje sa svim dijelovima BiH, Hrvatska je u političkom, diplomatskom, financijskom pogledu pomogla Hrvatima u BiH više nego bilo koja druga Vlada dok sam ja premijer... Ja pitam vas i vašeg mecenu s Pantovčaka, što ste vi napravili? Da ćete nam vi, praktički nitko, nama prišiti da smo mi doprinijeli lošijem položaju Hrvata u BiH, e to bogami, nećete- poručio je Plenković.

Pljušte opomene

Bulj se javio za povredu Poslovnika ukazavši kako je premijer ignorirao njegovo pitanje.

- Umjesto da gradimo carstvo, ova čaša bistre vode, vi preko toga pitanja o poskupljenju perete savjest na BiH, zaboravljenim Hrvatima - poručio je i dobio opomenu jer je replicirao.

Na noge se digla i Mostova Marija Selak Raspudić i tražila povredu Poslovnika istaknuvši da premijer omalovažava zastupnike.

- Imao je četiri minute da se pohvali svojim vanjskopolitičkim uspjesima koji se tiču politike BiH, a iskoristio ih je da bi iskoristio bošnjačku politiku. A sada umjesto da se pobrine za ljude Cetinske krajine, koji su mu očito nebitni, on nas ponovno opterećuje kompleksom Milanović, kojim bi se trebalo ozbiljno pozabaviti institucije i mjerodavni ljudi - rekla je i ona dobila opomenu.

Bulj: Ministra Ćorića nije briga što će građani ovu vodu plaćati 500 posto skuplje, on se smije

Za povredu Poslovnika se javio i Grmoja.

- Ja znam da bi on rado da ja nestanem iz politike, ali, nažalost, još ćete me dugo gledati - poručio je.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je i njemu opalio opomenu.

Da premijer nije odgovarao Bulju, ukazao je i Raspudić.

- Očito imamo na djelu opravdavanje bošnjačke majorizacije, što guraju i Bruxelles i Berlin - rekao je i, također, dobio opomenu.

Bulj se obrušio na ministra Ćorića jer je tipkao po mobitelu i smijao se.

- Ministra nije briga što ćemo ovu vodu plaćati pet puta skuplja, on tipka po mobitelu i gleda što pišu u medijima i što mu kaže PR. Ministre, 500 posto je poskupila struja vodovodu Cetinske krajine s 2,5 milijuna na 10 milijuna. Nemoj se smijati na ovo, ova litra čiste, bistre vode građanima će poskupiti 500 posto, a vama smiješno - poručio je.

Privatizacija INA-e

SDP-ov Mišel Jakšić upitao je premijera za privatizaciju INA-e.

- Za Božić 2016. ste najavili da će se INA vratiti u hrvatske ruke. Danas je 2022., nije se dogodilo apsolutno ništa. Isto tako, 2017. godine kada se pojavila potencijalna ogromna kriza cijelog sustava s Agrokorom, vi i Vlada ste se poprilično uključili u tu priču, određeni efekti su ostvareni, no ono što je danas ključno pitanje jest kako si dozvoljavamo da Agrokor i svi njegovi dijelovi šaptom prelazi opet u mađarske ruke, kao i INA - poručio je.

Energetiku smo dali Viktoru Orbanu, a sada mu se spremamo dati i Agrokor, naglasio je.

- Koji je uopće plan da dođemo do energetske i prehrambene samodostatnosti, a da ne moramo pitati Viktora Orbana, koji ne komunicira previše baš ni s Bruxellesom, gdje vi volite biti? Zašto ste obećavali nešto za što ste znali da je neostvarivo - pitao je premijera Andreja Plenkovića.

Premijer ga je podsjetio tko je pokrenuo proces privatizacije INA-e.

- Startalo je za vrijeme Ivice Račana. Kasnije je bio nastavak procesa kojeg je SDP pokrenuo, nemojmo to zaboravljati pa vraćati nama kao da vi s time niste imali ništa i da se ne sjećate. Što se tiče INA-e, mi smo poduzeli jako puno, sve što je bilo profesionalno, zakonski, sektorski, financijski, energetski, pravno, komercijalno moguće da evaluiramo koliko vrijedi udio MOL-a u INA-i. Ponudili smo cijenu i nismo se našli - istaknuo je dodavši kako bi se sredstva za vraćanje INA-e našla, ali da MOL ponudu Hrvatske nije prihvatio.

- Na možete kupiti nešto ako vam taj drugi netko ne želi prodati. A baš da platimo onoliko koliko oni hoće, a to toliko danas realno ne vrijedi, to nećemo učiniti. To ne bi ni vi napravili. To ne bi bilo odgovorno - naglasio je.

Osvrnuo se na Fortenovu i Sberbanku koja je prodala svoj udio.

- Ne pravimo se mi da se to ne događa, ali ovdje je Sberbank taj koji već dugo nastoji to prodati. Pa nije Plenkovićeva vlada ili ja osobno doveo Sberbank bude kreditor, tj vjerovnik Agrokoru i bivšem vlasniku. Koga je doveo? Što imamo mi s tim? Mi smo naslijedili tuđe probleme i nastojali ih riješiti da ne ide na teret državnog proračuna. U ovoj situaciji je za kompaniju bolje da su oni prodali svoj udio. To što se našao mađarski fond koji je to bio spreman platiti, to je dobro za sve. Da li je netko drugi na tržištu mogao reagirati, mogao je, svi su znali što se događa. Ali ne možemo mi odlučivati za druge. Fortenova je naša kompanije, tu je - poručio je.

