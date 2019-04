Bunjac o incidentu: Bilo je to u afektu, žao mi je zbog tih riječi

Kao što se Milijan Brkić skriva iza saborske straže, tako se sad Andrej Plenković skriva iza HNS-a. HDZ želi uvesti političku državu i toj tiraniji se treba suprostaviti. Oni misle nas prijavama zastrašiti, ali me to uopće ne dira ni dva posto, rekao nam je u petak Branimir Bunjac (Živi zid) nakon što su iz HNS-a priopćili da pripremaju kaznenu prijavu protiv njega jer je noć prije prijetio smrću saborskim stražarima kada su mu oteli mobitel iz ruke i odnosili njegovog kolegu Ivana Pernara iz sabornice.

Dan kasnije, zbog izgovorenih riječi, žali.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205628 / Milijan Brkić izbacio Ivana Pernra iz sabora, a Bunjac osiguranju prijetio smrću]

- To je bio afekt, to što sam izgovorio je apsolutno neprimjereno. Žao mi je zbog riječi koje sam izgovorio, ali mi nije žao što sam branio kolegu, prijatelja, a prije svega čovjeka i što sam se suprotstavio stražarima. Trebao sam pregristi jezik, ali mislim da nije bilo razloga za takvu silu. Oni su sami započeli agresiju, a kad se netko brani, onda se čude - poručuje Bunjac pojašnjavajući kako on nije apsolutno ništa napravio niti pokušao spriječiti izbacivanje Pernara van iz sabornice pa je "pukao" kad su mu stražari oteli mobitel iz ruke.

- Ja sam mirno sjedio na svojem radnom mjestu, nisam učinio nikakvu aktivnu radnju s kojom bih pokušao spriječiti stražare da iznesu Pernara. Već su ga iznosili više puta i nikad nije bilo problema. Ja sam ih samo snimao, ali i ostali zastupnici su isto. Ako ja sjedim mirno i oni mi otmu mobitel bez ikakvog razloga, recite mi tko je koga tu napao, da li je napadnut onaj koji otima mobitel ili onaj kome je mobitel otet - pita Bunjac dodajući i kako se zabrinuo za Pernara.

- S druge strane, Pernar je počeo vikati i zabrinulo me kada ga jedan počeo gušiti. Savija mu ruku i počinje ga gušiti. Tad sam se sav se uplašio da će mu nešto napraviti. I onda sam povisio ton, izletjele su neprimjerene riječi i onda su se stražari smirili - kaže Bunjac dodajući kako nije stigao u petak u Saboru popričati sa stražarima oko ovog ružnog incidenta.

HNS će Bunjca prijaviti DORH-u

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati podnijet će kaznenu prijavu protiv zastupnika Živog zida Branimira Bunjca jer je tijekom sjednice Hrvatskog sabora fizički nasrnuo na zaposlenika saborske straže te mu prijetio smrću, priopćili su iz te stranke. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

U ovom trenutku pravna služba priprema dokumentaciju te će DORH-u podnijeti prijavu u najkraćem mogućem roku.

Živi zid ponovno je dokazao da su njihovi zastupnici ništa više od populista opasnih namjera, koji su ovakvim prijetnjama još jednom pokazali svoje pravo lice.

U HNS-u kao liberalnoj stranci protivimo se bilo kojem obliku represije, ali nećemo tolerirati nasilje i prijetnje te ćemo zastupniku opasnih namjera odgovoriti njegovim alatom – kaznenom prijavom, vjerujući da će zastupniku Živog zida biti skinut saborski imunitet, da će biti propisno sankcioniran te da se ovakvi događaji više nikad neće ponoviti.

Prijetio smrću

Podsjetimo, oko jedan sat poslije ponoći, tijekom saborske rasprave o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade na provedbi strukturnih reformi - došlo je do incidenta u u Saboru. Iz sabornice je izbačen zastupnik Živog zida Ivan Pernar koji je i nakon dvije opomene nastavio govoriti o Ivi Sanaderu pozivajući ga da prestane šutjeti i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima.

Straža je u nastavku sjednice krenula nositi Pernara van Sabornice, a Branimir Bunjac (Živi zid) je izgubio živce. Počeo je vikati i naguravati se sa saborskom stražom.

- Dosta toga, sram vas bilo ! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš! - vikao je Bunjac, između ostalog.

Saborska straža: Nismo prekršili svoje ovlasti

Saborska straža, odnosno njeni službenici koji su noćas iz sabornice iznosili Ivana Pernara, a kojima je njegov stranački kolega Branimir Bunjac pritom prijetio smrću, nije prekršila svoje ovlasti i postupila je sukladno Poslovniku, poručili su iz Saborske službe za medije.

Straža je postupila sukladno odredbama saborskog Poslovnika prema kojima red na sjednici osigurava predsjedatelj, navodi Služba i precizira da za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može zastupniku izreći opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi te ga udaljiti sa sjednice.

- Što se tiče prijetnje smrću, kao što je i uobičajeno, za eventualni postupak bit će nadležna pravosudna tijela - javili su iz Službe.

Policiji nitko ništa nije prijavio

O incidentu se oglasila i PU zagrebačka iz koje su javili da nisu zaprimili nikakvu prijavu da je saborski zastupnik Branimir Bunjac jednom od pripadnika straže zaprijetio smrću.

U policiji kažu kako je u Hrvatskom saboru za osiguranje ovlaštena posebna saborska služba. Neslužbeno doznajemo kako bi služba trebala napraviti izvješće o samom događaju te ga potom uputiti policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje.