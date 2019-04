'Krenuo sam zaštititi kolegu, a Brkić je kukavički pobjegao...'

Branimir Bunjac, zastupnik Živog zida, oglasio se na Facebooku o sinoćnjem sukobu u Saboru kad je jednom od pripadnika saborske straže zaprijetio smrću. Bunjac tvrdi da je straža nasrnula na njega i da su mu oteli mobitel iz ruke dok je snimao kako odvode njegovog kolegu iz stranke Ivana Pernara.

Evo što je poručio:

'Milijan Brkić je noćas, po tko zna koji put, poslao saborsku stražu da silom izbaci zastupnika Pernara iz sabornice.

Zasmetalo ga je što se govorilo o presudi Ivi Sanaderu, bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a, koji je krao i zato osuđen na 6 godina zatvora.

Iz nekog razloga straža je nasrnula i na mene i otela mi mobitel iz ruke iako su u tom trenutku svi zastupnici snimali incident.

Potom su doslovno počeli savijati ruke i gušiti zastupnika. U strahu za zdravlje kolege intervenirao sam da ga zaštitim.

Za to vrijeme je Brkić, koji je sve to zakuhao, kukavički pobjegao iz sabornice.

Možda u HDZ-u misle da će se nasiljem riješiti svoje loše savjesti kako bi i dalje sve nastavili po starom, ali Živi zid je jednostavno rečeno nepokoran i takvi ćemo i ostati.'

Brkić tražio pokretanje službene procedure zbog prijetnji smrću?

Kako doznaje Dnevnik NoveTV, potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić navodno je tražio da se protiv Branimira Bunjca pokrene službena procedura zbog prijetnji smrću službenoj osobi.

Kako #DnevnikNoveTV doznaje potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić tražio je da se protiv Branimira Bunjca pokrene službena procedura jer je sinoć u sabornici službenoj osobi (saborskoj straži) prijetio smrću. @novahr @DNEVNIKhr — SABINA TANDARA KNEZOVIĆ (@SABINATK) April 5, 2019

Jandroković: Ovo je prijetnja smrću i to treba osuditi

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pak, smatra ponašanje Bunjca u Saboru 'prelazi sve dozvoljene granice', te da takvo što treba osuditi.

- Uvijek naglašavam da je odgovornost na svakome od nas pojedinačno, nema tog Poslovnika i Etičkog kodeksa koji će zastupnike koji dolaze do ove razine da prijete Saborskoj straži da neće izaći živ ako takvo nešto (uzimanje mobitela o.pa.) napravi, nemoguće je to spriječiti.

Ne znam kako će ljudi iz straže reagirati, hoće li tražiti pravdu na sudu. Ovo zaslužuje svaku moguću osudu i najteže sankcije birača i javnosti - komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, javlja N1.

Jandokrović je kazao da pojedini zastupnici namjerno traže incident da dođe do ovakve vrste fizičkog kontaka kako bi mogli optužiti Sabor i stražu da se ponašaju neprimjereno prema njima.

- Ovo je prijetnja smrću i to treba osuditi. Na snimci se vidi da je straža bila vrlo obzirna. Imam razumijevanja za te ljude, znam da im nije lako. Razumijem i predsjedavajućeg koji nema kuda ako želi održati red i nastavak sjednice, nikako nemam razumijevanje za ponašanje zastupnika - rekao je Jandroković.

Podsjetimo, u trenutku kada su Pernara iznosili iz sabornice, Bunjac je izgubio živce, počeo vikati i naguravati sa sa saborskom stražom.

'Kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće jedno'

- Dosta toga, sram vas bilo ! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće jedno, mrš! - vikao je Bunjac, između ostalog.

Nakon što su Pernara iznijeli iz sabornice, Bunjac se javio za riječ.

- Gospodine bajkeru, povrijedili ste poslovnik, kukavički ste poslali stražu da izbacuje zastupnike Živog zida iz sabornice, a drugi puta kada to poželite, gospodine bajkeru, izvolite to učiniti sami - rekao je Bunjac, a Brkić mu je izrekao opomenu i zabranu govora do kraja rasprave. Bunjac je izašao van iz Sabornice te u hodniku nastavio prijetiti saborskoj straži.