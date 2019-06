Bunjac: Bilo je žalosno gledati kraljicu Živog zida kako laže...

Sukobi u Živom zidu ne prestaju. Nakon što je Vladimira Palfi za N1 izjavila kako vjeruje da se stranka neće raspasti, Branimir Bunjac javnosti se obratio putem Facebooka.

- Žalosno je gledati kraljicu Živoga zida kako javno laže da ne zna tko je poskrivečki snimao sastanak u stanu Vuletića i poslao izrezani video Jutarnjem listu. Čak mi i sam Vuletić upravo piše da je zgrožen tim postupkom i da je sve učinjeno bez njegovoga znanja - izjavio je Bunjac.

Palfi je, podsjećamo, rekla kako nema veze s videom Bunjčeva i Vuletićeva obračuna. Bunjac pak tvrdi da je stanje u stranci žalosno.

- Još je žalosnije gledati formalnog predsjednika stranke koji poziva na izgradnju Živoga zida, a uz njega su isključivo oni koji primaju plaću ili honorare od stranke - nastavio je Bunjac.

Sinčića je usporedio s aktualnim zagrebačkim gradonačelnikom.

- Na trenutak me podsjetio na Milana Bandića koji također podršku kupuje novcem ili podjelom "funkcija". Gdje su sada svi oni aktivisti koji su bili spremni dati zadnju minutu svoga privatnoga vremena i zadnju kunu iz vlastitoga džepa da bi branili interese Živoga zida, a preko njega hrvatskoga naroda? Zašto ne stoje uz svoga predsjednika, već je više od 4/5 članstva na strani ljudi koji prema Sinčićevim riječima žele "fotelje, novac i moć"? - zapitao se Bunjac.

Vrijeme manipulacija, dodao je, očito se približilo kraju.

Jedino rješenje vidi u unutarstranačkim izborima, a odmah dodaje da ne vjeruje kako će se oni dogoditi.

- Nažalost, svi koji znaju na koji način funkcionira stranka svjesni su da su šanse za bilo kakve izbore, a osobito demokratske, upravo minimalne. Borit ćemo se do kraja, to svakako uračunajte - zaključio je Bunjac.

Svoje mišljenje ne krije ni Ivan Pernar. Sinčiću je poručio da još nije kasno za promjene.

- Predsjedniče, pogledaj što narod misli, otvori oči, ne vjeruj ljudima s kojima si se okružio i koji te guraju u raskol, još uvijek nije kasno. Znaš i sam da članovi to ne žele - napisao je Pernar te dodao kako je svojedobno i sam bio predsjednik stranke, ali je, kako kaže, to mjesto prepustio Ivanu Viliboru Sinčiću iako to nije godilo njegovu egu.

- Najviše mi je žao svih ljudi koji su nesebično davali svoje vrijeme i trud, da bi na kraju netko suprotnih osobina sve to bacio u blato. Mene bi bilo sram pogledati u oči ljudima i reći im: 'raskol se dogodio zbog moje taštine' - kaže Pernar, dodajući da je, kada je napuštao mjesto predsjednika stranke, razmišljao u interesu Živog zida.

- Danas se događa sve obratno, taj isti čovjek kojem sam prepustio mjesto predsjednika, danas najavljuje raščišćavanje stranke iznutra, što nije ništa drugo nego uvod u raskol i nove čistke protiv svih koji dovode u pitanje odluke njega i njegove žene. Meni osobno bi takvo što bilo nezamislivo, likvidirati čovjeka koji je osnovao stranku i prepustio mu mjesto predsjednika, a suprotno volji 90% članstva može samo osoba koja je lišena osjećaja za stvarnost - smatra Pernar.

Sinčića je opetovano zamolio da 'ne ide u raskol, čistke i da se ne osvećuje ljudima koji vide ono što danas vide svi'.

- Da je privatne interese stavio iznad interesa stranke koja mu je dala sve, pa i mjesto u Briselu, da ne pili granu na kojoj sjedi i ne uništava ono što smo svi zajedno stvarali - zaključio je Pernar.

