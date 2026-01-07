Obavijesti

News

Komentari 1
OPASNA POLEDICA

Bura 'ledi' snježni Pag, poledica na cestama u Zagori stvara kaos

Piše Iva Tomas, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bura 'ledi' snježni Pag, poledica na cestama u Zagori stvara kaos
6
Foto: Čitatelj 24sata

Problem su, kako je rekao, niske temperature te se snijeg susnježica i ledena kiša brzo zaleđuju na cestama što otežava vožnju, pa je potrebna zimska oprema.

Admiral

Snijeg, susnježica i ledena kiša u srijedu povremeno padaju na području Dalmatinske zagore, a na terenu 23 ekipe s ralicama i kamionima za posipanje soli interveniraju i uklanjaju susnježicu i poledicu cesta, izvijestili su iz Županijskih cesta u Splitu.

Foto: Čitatelj 24sata
SVAKA ČAST! FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra
FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra

"Snijeg pada na području Kamenskog i pokrio je zemlju nekoliko centimetara debljine, a susnježica pada na području Sinja, Muća i Imotskog," rekao je Hini voditelj zimske službe  u Županijskom cestama Petar Vuletić. Dodao je da povremeno u nekim dijelovima dalmatinske zagore pada ledena kiša.

Foto: Čitatelj 24sata

Problem su, kako je rekao, niske temperature te se snijeg susnježica i ledena kiša brzo zaleđuju na cestama što otežava vožnju, pa je potrebna zimska oprema.

Foto: Čitatelj 24sata

"Danas su na cestama u Splitsko-dalmatinskoj županiji angažirane 23 ekipe koje ralicama i posipanjem soli iz kamiona sprečavaju stvaranje poledice na cestama," rekao je Vuletić te dodao kako se očekuje da bi se padaline u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogle smanjiti ili prestati tijekom noći sa srijede na četvrtak.

PRIJETI HLADNI VAL I dalje čiste zatrpani Zagreb: Sutra odmor od snijega, ali prijete nam debeli minusi...
I dalje čiste zatrpani Zagreb: Sutra odmor od snijega, ali prijete nam debeli minusi...
Foto: Čitatelj 24sata

Osim toga, snijeg je zabijelio i Pag, a čitatelji nam javljaju kako je i na Pagu olujna i ledena bura i sve se ledi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026