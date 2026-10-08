Bura zbog mature! Gotovo 900 stručnjaka traži knjigu, Fuchs poručio: 'Odluka nije konačna'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u četvrtak je komentirao peticiju protiv prijedloga da učenici na državnoj maturi mogu birati između eseja na temelju književnog djela i eseja na zadanu temu, rekavši da će se saslušati argumenti i jedne i druge strane te potom donijeti odluka.

"To je nešto što je djelatnost Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, koje cijelo vrijeme prati, analizira i donosi određene prijedloge za poboljšanje cijelog postupka državne mature", rekao je Fuchs novinarima u Hrvatskom saboru gdje se obilježava Dan Hrvatskoga sabora.

Dodao je da je prijedlog promjene ispita jedan od prijedloga NCVVO-a te istaknuo da odluka još nije konačna. "Mi ćemo saslušati, vidjet ćemo argumente jedne i druge strane i onda će se donijeti odluka. Ovo nisu definitivne odluke", rekao je.

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Pokretanje videa... VIDEO Radovan Fuchs o državnoj maturi | Video: 24sata/Patrik Macek

Prema pisanju medija, gotovo 900 nastavnika hrvatskog jezika, sveučilišnih profesora, akademika, književnika i djelatnika u kulturi potpisalo je u manje od 48 sati peticiju "Apel za knjigu na maturi", protiveći se prijedlogu NCVVO-a da se od sljedeće školske godine kao obavezni element ispita iz hrvatskog jezika više ne piše esej na temu književnog djela.

Potpisnici traže da ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika obvezno uključuje poznavanje i pisanu interpretaciju književnih djela, uz njihovo povezivanje sa suvremenom situacijom i svakodnevnim životom.

U peticiji upozoravaju da bi mogućnost izbora eseja o temi iz svakodnevnog života umjesto književnog djela mogla dodatno smanjiti motivaciju učenika za čitanje, oslabiti razumijevanje književnog teksta i ugroziti ostvarivanje obrazovnih ishoda vezanih uz interpretaciju književnosti.

Fuchs je podsjetio na ranije promjene načina polaganja eseja, rekavši da ista peticija, koliko mu je poznato, nije postojala kada se esej mogao predati kao prazan list papira, a da učenik pritom ne padne na državnoj maturi.

"Nije to baš uvijek sve onako kako izgleda u prvom trenutku, ali svakako će se razgovarati", rekao je.

Dodao je da i NCVVO i stručnjaci koje su konzultirali imaju određene argumente.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović najavio je prošli tjedan da bi se od školske godine 2027./2028. u ispit iz Hrvatskoga jezika, uz postojeći interpretacijski školski esej na temelju obvezatnoga književnog djela, uvela mogućnost izbora školskog eseja na zadanu temu.

Prema tom prijedlogu, kandidati bi mogli birati žele li pisati interpretacijski školski esej ili školski esej na zadanu temu, a probna provedba novog tipa eseja najavljena je za 15. veljače 2027.