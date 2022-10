Burno na suđenju Velji Nevolji: Spomenuli su mu i suprugu, njegova reakcija iznenadila sve

U Beogradu je u ponedjeljak ujutro počelo suđenje kriminalnoj organizaciji Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Njih dvojica se zajedno s ostalim pripadnicima grupe terete za sedam ubojstva, trgovinu drogom, otmicu, silovanje i nezakonito držanje i nošenje oružja, piše Blic.rs.

Danas je obranu iznijelo 11 optuženih, a bilo je i drame u sudnici.

Već na početku suđenja, Miljković se počeo smijati. Tijekom obrane Aleksandra Vučeljića i dok je govorio o Bojani Belivuk rekao je "Vidio sam da je sretna", Velja Nevolja je spustio glavu. Cijelo vrijeme dok je Vučeljić pričao o Bojani, Velja Nevolja je klimao glavom.

Kada je Vučeljić progovorio o silovanom mladiću i rekao "da mu je bio znoj", Belivuk se počeo smijati.

Odvjetnica Vesna Golubović pitala je Vučeljića zna li tko je angažirao navodne plaćenike iz Hrvatske da se 2017. obračunaju s još jednom navijačkom skupinom Partizana, navodeći kako sumnjaju da je to dovelo do smrti Gorana Veličkovića.

Vučeljić je rekao da ne zna tko je platio hrvatske državljane, no to je pitanje dovelo do svađe i rasprave u sudnici između Golubovića i branitelja optuženih, pa je sutkinja reagirala i smirila svađu u sudnici, piše Blic.rs.

