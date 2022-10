Vučićeva Ličanka stigla na sud: Sumnjiče je da je odavala tajne informacije klanu Velje Nevolje

Bivša državna tajnica MUP-a Srbije Dijana Hrkalović, koja je optužena za trgovinu utjecajem, stigla je na Specijalni sud u Beogradu gdje bi joj danas trebali nastaviti sa suđenjem. Osim nje, na optuženičkoj klupi su i bivši šef sektora za istražne metode Dejan Milenković, kao i bivši načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić. Hrkalović je stigla posljednja od troje optuženih.

Naime, Hrkalović, koja je rodom iz Like, optužila je aktualnog srbijanskog ministra obrane te nekadašnjeg ministra policije Nebojšu Stefanovića da je umiješan u nezakonito prisluškivanje Vučića. Rekla je u intervjuu da je Stefanović u vrijeme dok je bio šef policije "ostvarivao neovlašteni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Aleksandra Vučića i članova njegove obitelji", te da je štitio kriminalni klan Veljka Belivuka, optuženog za niz ubojstava i najtežih kaznenih djela.

- Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije poduzeo protuobavještajnu zaštitu predsjednika, niti je obavijestio BIA (sigurnosno-informativnu agenciju), da oni poduzmu mjere. Tamo gdje ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašteno, tamo ima svega - rekla je Hrkalović za provladin portal Objektiv.

Bivši pripadnik Odjeljenja za tajno praćenje u MUP-u Milan Dumanović, izjavio je u poznatoj emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S da je Dijana Hrkalović bila izbor Aleksandra Vučića jer je ona u MUP došla prije tadašnjeg ministra policije, a sad obrane Nebojše Stefanovića. Dumanović navodi da je Hrkalović bila prvi čovjek SNS-a i Vučića u policiji i da provladini mediji potenciraju da je ona Stefanovićev kadar kako bi zaštitili Vučića. Dalje navodi i da je Hrkalović postala i europski problem, kao i da su strane policijske službe smanjile kontakt s njom, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema srbijanskim službama.

- Hrkalović je vodila ministarstvo, a ne ministar Stefanović. Ona je imenovala radne grupe, ona je praktično držala to ministarstvo do svog odlaska 2019. i ona je surađivala s Aleksandrom Vučićem, i sve što je ona radila, znao je i Vučić. Tako da je ona bila prvi čovjek Srpske napredne stranke i Vučića u policiji - rekao je Dumanović za Nova S. Na pitanje zašto provladini mediji uporno govore da je Dijana Hrkalović kadar Nebojše Stefanovića, Dumanović tvrdi da to rade kako bi zaštitili Aleksandra Vučića.

- Svi mediji su saznali čime se bavila Dijana Hrkalović, i onda između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića, izabralo se da se žrtvuje Stefanović, i njegova uloga, a da se nikako ne dovede Hrkalović u dodir sa onim tko je stvarno bio njoj šef, a to je Vučić - govori Dumanović te objašnjava da je Hrkalović morala otići zbog stranih službi.

- To što je Hrkalović surađivala s kavačkim klanom se više nije odvijalo samo na teritoriju Srbije i Crne Gore, već i europskih zemalja. Hrkalović nije postala samo regionalni, već u jednom dijelu i blaži europski problem, zbog toga što su pripadnici ta dva klana počeli svoje mafijaške obračune vršiti čak i u Austriji i Nemačkoj. Još je zanimljivo što je pri samom njenom kraju, kada je ona bila, međunarodna suradnja srpske policije, sa stranim policijskim službama, smanjena na minimum, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema našim službama - pojašnjava Dumanović.

Dijana Hrkalović bila je povezana s klanom Velje Nevolje, a time i s kavačkim klanom, jednim od najgorih klanova organiziranog kriminala na ovim prostorima. Što se tiče Velje Nevolje, njegov uspon započeo je vladavinom Srpske napredne stranke. Na Vučićevoj inauguraciji su Veljini momci osiguravali prostor oko zgrade Skupštine Srbije. Slično su radili i kada su bili prosvjedi protiv najavljenog zaključavanja Beograda zbog korona virusa.

Fatalnoj Dijani Hrkalović, u Srbiji prije poznatoj kao najmoćnijoj ženi srpske policije, prilikom pretresa njenog stana prošle godine, policija je pronašla oružje i uređaj za ometanje signala. U Srbiji je prozvana i 'željeznom lady' i 'damom kamenog srca', a srpski mediji svojevremeno su pisali i da je miljenica Aleksandra Vučića. Koliko je bila moćna pokazuje i činjenica da je na na ljetovanju u Crnoj Gori prihvatila je bizaran izazov na društvenim mrežama "Tko ima dublji džep" i u jednoj noći napravila astronomski ceh u najpoznatijem klubu u Budvi - potrošila je 17.000 eura!

U Budvi je navodno bila u društvu visokopozicioniranih članova podzemlja bliskih kavačkom klanu i prihvatila je 'igru' da njeno društvo fotka račun koji napravi i šalje ga ekipi izazivača. Prema riječima ljudi koji su bili u klubu, kada je Dijana oborila rekord i pobijedila u bizarnoj igri, vlasnici su zbog tako velikog računa morali konobarima poslati osiguranje.

Posebno je zanimljivo da je odvjetnik Dijane Hrkalović Vladimir Đukanović, inače istaknuti član Vučićeve stranke za kojeg se priča da upravo on govori ono što Vučić misli. Đukanović ima malo odvjetničkog iskustva, ali je vrlo blizak režimu. Nedavno je izjavio kako Srbija mora napraviti "denacifikaciju Balkana".

- U bre, ala se uzjogunio dvojkakrugaški svijet što sam napisao da će Srbija morati pokrenuti denacifikaciju Balkana. Razumijem to, oni su uvijek podržavali svakog srpskog neprijatelja, od ustaša, balista, handžarovaca… To su činjenica bili nacisti, a dvojkakrugaškom svijetu mili. Razumijem naše komšije jer oni od povijesne činjenice da su bili na strani nacista ne mogu pobjeći. Zato je za njih proces denacifikacije bolan - rekao je Đukanović nakon što su ga prozvali zbog te izjave.

Hrkalović, koja je po struci psiholog, nedavno je rasistički izvrijeđala cijeli hrvatski narod.

- Hrvati su kroz povijest uvijek bili kao janjičari. Veći Turci od samih Turaka. I ono što ja nekako mislim kao psiholog, možda jesam u pravu, a možda nisam, čini mi se tako da kroz povijest kao nacija uvijek pokazuju tu vrstu Napoleonova kompleksa da svoj nedostatak u visini metaforički nadomješćuju svirepošću i brutalnošću - izjavila je Hrkalović.

Nije propustila priliku ni optužiti hrvatske medije da vode rat protiv Vučića, a smetaju joj i domaći mediji, kako se izjadala na TV Hepi, "koji izvještavaju o Jadranskome moru kao hrvatskome moru".





