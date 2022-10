Velja Nevolja: Šef je bio Vučić, a veza nam je bio Vulin. Nisam htio raditi s njim jer se drogirao

Ja sam član SNS-a i bio sam zadužen za Blok 45 i 50. S Aleksandrom Stankovićem sam vodio grupu koja je služila za potrebe države sve do njegovog ubojstva, nakon čega sam nastavio ja to raditi. Činili smo razne usluge za državu, poput sprječavanja mitinga, razbijanja demonstracija, ali i rušenje privatnih kuća u Hercegovačkoj ulici.

Rekao je to Veljko Belivuk, vođa kriminalne grupe kojoj se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi zbog sedam likvidacija i drugih teških kaznenih djela. Na samom počeku iznošenja obrane u Specijalnom sudu, negirao je sva kaznena dijela. Istaknuo je da su on i Marko Miljković, vođe ove kriminalne grupe, činili usluge za državu.

Rekao je da je nakon njegovog izlaska iz pritvora 2019. došlo do sastanka s Aleksandrom Vidojevićem zvanim Aca Rošavi. Vidojević mu je, navodi Belivuk, rekao da ga je poslao "šef" i da treba napraviti navijačku grupu jer su tad na jugu postojale tri navijačke grupe.

Belivuk se osvrnuo i na inauguraciju predsjednika Aleksandra Vučića, kazavši da je u osiguranju spomenute ceremonije sudjelovalo nekoliko navijačkih grupa, između ostalog oni su bili zaduženi za dio oko same Skupštine.

Vođa ove kriminalne grupe istaknuo je i da je, navodno, bio u kontaktu s Darkom Glišićem (Vučićev čovjek od povjerenja op.a.), te da mu je upravo on rekao da će s njima na vezi biti Vidojević i da je on čovjek od povjerenja. S Vidojevićem su se viđali, međutim u jednom trenutku posumnjali su da on ne prenosi "šefu" (srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić op.a.) onako kako mu je rečeno.

- Vidojević je često dolazio s tim nekim zadacima, počeli smo sumnjati da on ne prenosi onako kako je rečeno i da ubacuje sebe, na što mi je Darko Glišić rekao da nije tako. Darko Glišić mi je rekao da oni znaju da ja dobro radim i da informacije imaju i preko moje susjede Šišmanović, koja je dobra prijateljica šefa - rekao je Belivuk, koji je govorio i o navodnom sastanku koji je imao s Aleksandrom Vučićem, a koji se, kako tvrdi, dogodio u stanu voditeljice Katarine Šišmanović.

- Vučić, Miljković i ja smo se vidjeli s njim, rekao je da nije dobro da se viđamo često i da s nama bude na vezi Aleksandar Vulin. Marko je to preuzeo na sebe, ja sam ga znao sa splavova, kada je dolazio vidno pijan. S Vulinom nisam htio surađivati jer sam znao da se on drogira. Vidjeli ste i sami kako pas na granici odmah skače na njega, a je sam dugo radio na splavovima i znam kako izgleda kada se neko drogira - ispričao je Belivuk na suđenju.

Podsjetimo, Belivuk i suradnici uhićeni su prošle godine u spektakularnoj policijskoj akciji. Optuženi su, kako smo naveli, za sedam ubojstava, trgovinu drogom, nezakonito držanje oružja, otmice i silovanje. Predsjednik Srbije tada je otkrivao mučne detalje iz istrage - o uništavanju ljudskih ostataka i kanibalizmu. Belivuk je sve to na sudu odlučno negirao.

Odvjetnica člana skupine Miljana Perendija naglasila je kako njezin klijent nije napravio niti jedno kazneno djelo.

- On je detaljno objasnio da je bio samo član jedne grupe koja se zove Principi, išao na utakmice i apsolutno pod paravanom Principa nije izvršeno nijedno kazneno djelo, da je to sve, smatra, namješteno, a kad je trebalo raditi za vlast, za Srpsku naprednu stranku - je bio dobar, a sada mu se, evo, smješta - izjavila je Perendija.

