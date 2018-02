Burno u Saboru: Umalo su se potukli Miro Bulj i Lacković

Sabor je odbio u petak većinom glasova skinuti imunitet Nikoli Grmoji (Most), kojega je privatno tužio saborski kolega, nezavisni zastupnik Željko Lacković, zbog kaznenog djela klevete.

Lackovića je na tužbu potaknuo Grmojin intervju za jedne dnevne novine u studenom prošle godine, gdje je rekao "da u Državnom sudbenom vijeću (DSV) sjedi zastupnik Milana Bandića, Željko Lacković, a znamo pod kakvim je optužbama Bandić i to je sasvim neprimjereno. Treba promijeniti način odabira, DSV je izvor korupcije".



Lacković ističe da je Grmoja iznio neistinite tvrdnje koje štete njegovoj časti i ugledu pa ga je tužio za kazneno djelo klevete, izvijestio je Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP). Nakon što je glasanje o Grmojinom imunitetu završilo, došlo je do svađe između Mire Bulja (Most) i Lackovića, koji je spominjao njegov ratni put. Došlo je do verbalnog sukoba, najprije s Lackovićem, a potom i s Milijanom Brkićem te još nekim zastupnicima.



Fizički je obračun srećom izostao jer su čelnik Mosta Božo Petrov i Grmoja smirili Bulja i odveli ga iz sabornice.