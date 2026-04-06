Foto: Darko Tomas/CROPIX
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA PLUS+

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Piše Ivan Pandžić,

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'

Točno 74.786 eura i 63 centa gradskoga novca potrošila je gradonačelnica Samobora na uređenje svojeg ureda. Petra Škrobot iz Fokusa birala je dizajnerski namještaj i uređenje, pa je većina ovoga novca otišla upravo na to, dok su građevinski radovi popravka ureda i zamjene instalacija stajali nešto manje od 9000 eura. Škrobot se u zadnje vrijeme rado fotografira u svojem novom uredu, a cjenik koji su nam dostavili iz Samobora pokazuje da je, primjerice, samo ugradbeni ormar platila gotovo 12.000 eura, stol više od 9300 eura, stolicu na kojoj sjedi više od 1800 eura, a u oči upada i dizajnerska podna lampa plaćena nešto manje od 690 eura ili luster skuplji od 800 eura.

