KAZNA ZA SUKOB INTERESA PLUS+

Butković će poljubac Rimac platiti 3000 eura. Evo zašto mu je ona napisala: 'Ljubimmm te'

Piše Ivan Pandžić,
Butković će poljubac Rimac platiti 3000 eura. Evo zašto mu je ona napisala: 'Ljubimmm te'
Ministar Butković pomogao zaposliti sina prijateljice bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić(tada Rimac). Sin je zaposlen kao inženjer u privatnoj tvrtci IGH. Ministar smatra da je nevin i uložit će tužbu sudu....

Ljubimmm te. Poslala je tu poruku Josipa Pleslić (ex Rimac) HDZ-ovu ministru Olegu Butkoviću. Sad će HDZ-ov ministar taj virtualni poljubac platiti 3000 eura. Kaznu mu je odrezalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer je stranačkoj kolegici i tada državnoj tajnici pomogao zaposliti sina poznanice u privatnoj tvrtki IGH, a zakonom je zabranjeno koristiti dužnosnički položaj za ostvarivanje osobnih probitaka ili probitaka bliskih osoba. Povjerenstvo je, inače, kaznilo s po 530 eura predsjednika Zorana Milanovića i HDZ-ovu ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek zbog manjih odstupanja u imovinskoj kartici.

