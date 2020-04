Butković o javnom prijevozu i cestarinama: 'Neće poskupjeti'

Vlada je zbog dobre epidemiološke situacije odlučila krenuti u popuštanje mjera i postupno pokretanje niza gospodarskih i društvenih aktivnosti u tri faze, prvu od 27. travnja, drugu od 4. svibnja i treću od 11. svibnja.

Ovako bi to trebalo izgledati.

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Dio mjera odnosi se i na javni gradski i prigradski prijevoz te na brodske linije za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom. Ministar prometa Oleg Butković gostovao je na Novoj TV i najavio da će epidemiolozi propisati kako će se putnici voziti.

No sigurno je to da će na početku morati imati maske.

- O detaljima ćemo postepeno, smisao mjera je da se vraćamo u normalu. Cijene karata se sigurno neće dizati - rekao je Butković.

Odnosi se to i na zračni promet.

- Od 11. svibnja uvodimo domaće linije Zagreb - Split, Zagreb - Dubrovnik. Međunarodni zračni promet još nije uspostavljen i pitanje je kad će biti. Prilikom ulaska u avion morat će se imati maske, postoji mogućnost da se mjeri temperatura, neće biti putnika u istom kapacitetu - rekao je Butković i najavio da se razmišlja o snižavanju cestarina.

- To je opcija, da se cijena snizi za hrvatske građane, ali to je dosta delikatno jer ne možemo isključiti one koji ne dolaze iz Hrvatske - rekao je ministar prometa.