Budući da je u cijeloj toj problematici buka najveći problem, nalazila su se tehnička i zakonska rješenja kako bi žičara mogla profunkcionirati što prije jer znamo da nam se približava Snježna kraljica, poručio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji se u srijedu sastao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem na temu konačnog puštanja u rad žičare, koja za sada radi samo u hladnom pogonu. Vozi, "guta" milijune, ali još uvijek ne prevozi putnike.

Izmjena pravilnika

Rješenje se konačno i pronašlo, objavio je Butković.

- Ministarstvo zdravstva će izmijeniti svoj pravilnik u jednom dijelu jer je on zaista zastario. Datira iz 2004., nije prepoznao žičaru i nigdje je ne spominje kao prometnu infrastrukturu koja treba zadovoljiti, nego samo državne i županijske ceste te željezničku prugu. U tom dijelu će Ministarstvo morati ići u izmjene, ministar Beroš mi je rekao da mu pošaljem formulaciju kako bi to trebalo izgledati, budući da se radi o prometu, mi smo mu to napisali i sad je na njima - rekao je dodavši kako očekuje izmjenu pravilnika do kraja godine.

- Očekujem da će žičara do Božića biti puštena u rad. Takav je bio dogovor. To morate pitati ministra Beroša. On je izrazio dobru želju i volju da to napravi. Nije bilo govora da to bude do Božića ili Nove godine, nego što prije, nismo se držali konkretnih datuma - istaknuo je i dodao kako bi po njemu žičara svakako trebala proraditi do održavanja Snježne kraljice na Sljemenu.

Istaknuo je i kako su ga iz Grada Zagreba izvijestili da su u proteklih nekoliko mjeseci već radili neke intervencije po pitanju buke koju proizvodi žičara te dodao kako je ona već smanjena.

Na pitanje postoje li drugi problemi oko funkcioniranja žičare, ministar je kako da ne postoje te da je ovaj način rješavanja problema bio najkraći i najbolji način.