Butković: Stonska zaobilaznica bit će gotova do kraja ožujka

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak kako bi radovi na 7,9 kilometara dugoj zaobilaznici Stona trebali biti gotovi do kraja ožujka.

Butković je na Pelješcu obišao radove na izgradnji zaobilaznice koja je dio završne faze projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Radovi su u završnoj fazi, a vjerujem da će tehnički pregled prije otvaranja biti na vrijeme i kako treba", rekao je Butković.

Rekao je i kako je autocesta do Dubrovnika u pripremnoj fazi.

"To je velik projekt koji nije realiziran na vrijeme te su istekle dozvole koje smo morali ponovno izrađivati. Dugo smo imali i jednu žalbu, ali Hrvatske ceste vode to uspješno do građevinske dozvole. Onda ćemo vidjeti kako to financirati, jer procjena vrijednosti je od jedne do jedne i pol milijarde eura", rekao je Butković.

Dodao je kako bi most u Omišu trebao biti gotov u jesen te da je bitno nastaviti iduće faze tog projekta.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić istaknuo je kako je posljednja dionica završne faze projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom najkraća, ali složena.

"Na dionici imamo pet objekata. Od značajnijih su tuneli Supava i Polakovica po 1.300 metara, most Ston 485 metara i dva podvožnjaka. Svi su u visokoj fazi gotovosti, osim tunela Supava, gdje se još radi na centralnoj odvodnji. To će vrlo brzo biti gotovo i počet će asfaltiranje", rekao je Škorić.

