CA je najavila veći broj letova, uvodi dvije nove linije

Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines (CA) najavio je u ponedjeljak da će u ljetnom redu letenja 2026. nastaviti širiti mrežu europskih odredišta i povećati broj letova u odnosu na ljetni red letenja 2025., a uvest će i dvije redovite međunarodne linije Stuttgart-Dubrovnik te Nantes-Split. "Croatia Airlines u ljetnom redu letenja 2026., od 29. ožujka do 24. listopada, planira intenzivnije poslovanje s novom flotom, u kojoj je trenutno sedam novih zrakoplova Airbus A220, što će posljedično utjecati i na daljnji rast broja putnika, a tijekom 2026. očekuje i prihvat sljedećih sedam novih zrakoplova", ističu u ponedjeljak iz CA.

Slijedom povećanja flote, u ljetnom redu letenja 2026. CA tako ukupno planira više od 19.290 letova, što je 6 posto više nego u ovogodišnjem ljetnom redu, a putnicima će ponuditi i 9 posto više sjedala odnosno više od 2,39 milijuna.

U novom redu letenja, od kraja ožujka 2026. planiraju Hrvatsku povezati s ukupno 32 međunarodna odredišta, odnosno 33 europske zračne luke, a zrakoplovi će pritom letjeti na 55 međunarodnih redovitih linija. Na novim sezonskim linijama koje uvode u ljetnom redu letenja 2026., Nantes-Split i Stuttgart-Dubrovnik, ističu da će na svakoj letjeti dva puta tjedno.

Pokretanje videa... 01:10 U Zagreb stigao prvi od petnaest novih aviona Croatia Airlinesa: Evo kako izgledaju | Video: 24sata Video

Zagreb će u ljetnom redu letenja 226., koji se poklapa i s turističkom sezonom, povezivati s ukupno 23 međunarodna odredišta: Amsterdamom, Atenom (via Dubrovnik), Barcelonom, Bečom, Berlinom, Bruxellesom, Bukureštom, Kopenhagenom, Frankfurtom, Hamburgom, Londonom (Heathrow), Madridom, Milanom, Mostarom, Münchenom, Parizom, Pragom, Rimom (via Split/Dubrovnik), Sarajevom, Skopljem, Stockholmom, Tiranom i Zürichom. Uz to, ukupno će za Zagreb i iz Zagreba putnicima biti ponuđeno oko 144 tisuća sjedala više nego su nudili u sezoni 2025.

Split i njegovu zračnu luku zrakoplovi CA će od ožujka 2026. povezivati s 20 međunarodnih odredišta, odnosno 21 zračnom lukom: Atenom, Bečom, Berlinom, Dublinom, Düsseldorfom, Frankfurtom, Istanbulom, Kopenhagenom, Londonom (ZL Gatwick i ZL Heathrow), Lyonom, Nantesom, Milanom, Münchenom, Oslom, Parizom, Pragom, Rimom, Skopljem, Stockholmom i Zürichom. Time će i za Split također povećati broj sjedala u odnosu na 2025., i to za oko 10 posto.

Dubrovnik će u turističkoj sezoni 2026. izravno povezivati s osam europskih odredišta: Atenom, Frankfurtom, Münchenom, Parizom, Pragom, Rimom, Stuttgartom i Zürichom, a zaključno naglašavaju da i u 2026. nastavljaju cjelogodišnje letove na linijama Rijeka-München i Osijek-München.