CA opet odgodio let za Zadar: Putnici još čekaju u Frankfurtu

Vozilo za prtljagu u petak se zabilo u avion Croatije Airlines na frankfurtskom aerodromu dok se pripremao za let. Zbog toga je avion ostao u Frankfurtu jer su tehničari trebali popraviti usisnik motora koji je oštećen. Putnici su jučer zbrinuti u hotelima te su danas trebali u 6.50 sati poletjeti za Zadar, no let im je odgođen za 12.30 sati.

- Trebali smo se ukrcati danas, no vratili su nas iz aviona. Sad su nam rekli da je avion u hangaru i da ćemo poletjeti u 12.30 sati. Djeca koja su bila s roditeljima su se rasplakala ujutro kad je rečeno da ipak ne polijećemo za Zadar te da još moramo čekati - kazao nam je jedan od putnika.

Iz Croatije Airlines su nam kazali da su danas čekali da se oslobodi hangar jer se avion ne može popraviti na stajanci. Potvrdili su nam da je avion u hangaru i da se predviđa polijetanje za Zadar oko 12.30 sati.