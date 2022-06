Čačić o cijenama goriva: 'Gdje bi država bila da prilagođava PDV malim crpkama, to je rezerva'

Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - Reformisti i član vladajuće koalicije komentirao je rastuću inflaciju i mjere Vlade za ublažavanje rasta cijena goriva.

- Za Hrvatsku jako dobra i pametna mjera. Nismo mi to prvi smislili, ali za nas je to vrlo važno jer nama 70 – 80 posto svih prihoda iz goriva su strani turisti - rekao je Čačić za N1.

- Ma, možete si misliti da će ljudi sići s autoceste. Prosječno u Hrvatskoj rade 350 kilometara u jednom smjeru, 350 kilometara u drugom, to je 700 kilometara. Razlika je od otprilike dvije kune. Računajte da je 10 litara prosječna potrošnja, to je 70 kuna – ništa. Da će netko od stranih turista silaziti, jednostavno nije istina - dodao je Čačić.

Čačić smatra da premium goriva ne treba ograničavati.

- Tko hoće premium gorivo, platit će dvije kune više. Takva je situacija. Racionalno je, prihodi proračuna bit će veliki, a bit će zadržan standard - rekao je Čačić.

Čačić kaže kako su male benzinske postaje u problemima, ali i kako se za male distributere PDV neće mijenjati.

- Pa gdje bi država otišla da se PDV prilagođava malim benzinskim postajama. Klizajući PDV je jedna opća rezerva ako stvari krenu sa zla na gore, što je moguće - rekao je Čačić.

- Petrol će preživjeti. Pustimo mi priču s Petrolom, oni to mogu i trebaju. Imaju pumpe na autocestama i mogu kompenzirati. Ali činjenica je da ako tjerate neke koji nemaju izlaza u gubitke, tu postoje i mogućnosti tužbe - dodao je Čačić.

Komentirao je i reakcije INA-e.

- INA-om upravlja MOL. Što se tiče kapaciteta, nemamo uopće problem s kapacitetima, zadovoljava sve naše potrebe. Štoviše, može ići i duplo više. Ta priča naša nafta, naš plin… Onog trenutka kada kompanija koja je dobila koncesiju nju plati, ništa više nije naše nego njihovo. Naravno, to njihovo je 50 posto jer je 49 posto hrvatskog vlasništva - rekao je Čačić.

- Ako dođe do krize, sve zemlje imaju legalno pravo zaustaviti tržište i da kažu nema izvoza derivata izvan naših država. Ali to je zadnja mjera, siguran sam da do toga neće doći - zaključio je Čačić.

Najčitaniji članci