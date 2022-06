'Zatvorit ćemo pumpe, ne isplati se. Bolje da nema posla, skuplje platim benzin nego što prodam'

Došli smo do toga da smo sretni kad nam netko ne dođe na benzinsku crpku. Govore nam to Vesna, njen suprug Milan i kći Silvija Debogović iz Šenkovca pokraj Zaprešića. Vlasnici su malene benzinske crpke. Obiteljski je to posao godinama, a posljednjih tjedana nižu minuse zbog cijena naftnih derivata. Još više sad kad je Vlada fiksirala cijene goriva za sve benzinske crpke koje se ne nalaze na autocestama.