Čačić o izgradnji autoceste A1: Račan je rekao 'OK, ali nemoj reći ministru financija Crkvencu'

U povodu 20 obljetnice završetka autoceste A1 Zagreb - Split 26.6. 2005. bivši ministar javnih radova u Vladi Ivice Račana, Radimir Čačić, gostovao je u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a i tu je Igoru Bobiću otkrio kako je došlo do odluke o izgradnji i dalje najkompleksnijeg hrvatskog infrastrukturnog projekta...

Čačić kaže, piše Večernji list, da je prvo trebalo promijeniti ustroj Vlade u kojem je njemu prepuštena izgradnja autocesta nakon čega je za pomoćnika uzeo Stanka Kovača.

ARHIVA - Prije 15 godina svečano je u promet puštena autocesta A1 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U podcastu je kazao da su šest mjeseci pravili analize i tražili model kako to napraviti i da je tak onda otišao premijeru Račanu i predstavio mu plan tri godine, za tri milijarde maraka, 300 kilometara za tri sata do Splita. ..

- Rekao je OK. E, sad, to je bila jedna zgodna rečenica, - ali nemoj reći Crkvencu (tadašnji ministar financija). Velim mu 'nemoj reći, ti nisi normalan, kako da ne velim. Pa to je kao da radim bez tebe?' A on veli 'odi najprije Kuštraku'. E, sad, Damir Kuštrak je bio zamjenik Crkvenca, a on nije bio profesor. To je ta bitna razlika. Idem ja do Damira i objasnim mu koncept i veli on 'čovječe MMF će nas ubiti, mi za to nemamo novca - kazao je Čačić, piše Večernji...

Čačić kaže da je Račan čvrsto stao iza njega i svojim autoritetom omogućio da sva ministarstva rade svoj posao. Čačić veli i da je sve bilo postavljeno tako da HDZ, koji je preuzeo vlast 2004., nije mogao ne završiti projekt.

