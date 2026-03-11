Čačić o Plenkovićevoj izjavi o gorivu i Francuzima: 'To možeš prodavati samo bedacima...'

To se zove zarobljena država i društvo, a pod Plenkovićem je to više nego ikad, poručio je Radimir Čačić gostujući u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao širenje vladajuće koalicije, političku situaciju u zemlji te niz aktualnih unutarnjopolitičkih i međunarodnih tema. Govoreći o ulasku Darija Zurovca u vladajuću većinu, Čačić je ustvrdio kako je politički sustav u Hrvatskoj snažno centraliziran oko vladajuće stranke. Prema njegovim riječima, dok je HDZ na vlasti, lokalni čelnici često su prisiljeni surađivati s vrhom vlasti kako bi realizirali projekte povezane s državom.

- SDP-ove vlade nisu se ni približno postavljale politički koruptivno kao HDZ-ove. Ako želiš realizirati ozbiljne projekte u kojima sudjeluje država, to je moguće samo ako si blizak vrhu odlučivanja - rekao je Čačić, dodajući da HDZ, kako tvrdi, kontrolira sustav od “najnižih kapilarnih razina do vrha”.

Kao primjer naveo je projekt brze pruge od Zagreba prema sjeveru Hrvatske. Istaknuo je da je taj projekt bio izglasan u Saboru i uvršten u planove vlade, ali na kraju nikada nije realiziran. Čačić se prisjetio i razdoblja kada je i sam bio dio vladajuće koalicije premijera Andreja Plenkovića. Tada je, kaže, postojala dilema hoće li se vlada formirati uz podršku radikalnije desnice ili liberalnog centra.

- Nedostajao mu je jedan glas u Saboru i pozvao me. Prihvatio sam jer nismo htjeli da dobijemo situaciju u kojoj bi, slikovito rečeno, Penava i slični ‘harmonikaši’ bili u trbuhu države - rekao je.

Dodao je kako je Plenkoviću, prema njegovu mišljenju, politički bliži liberalni centar nego desnica, iako danas vlada surađuje s Domovinskim pokretom. “To mu je, rekao bih, neugodno u želucu, ali ih trpi”, kazao je.

Naglasio je i da je u koaliciju s Plenkovićem ušao u dogovoru s Miloradom Pupovcem upravo kako bi se spriječio ulazak radikalne desnice u vladu. Prisjetio se i tadašnje političke atmosfere.

Varaždin: 4. sastanak Vlade sa županima i predstavnicima Udruge gradova | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

- Tada u Saboru nije bilo uzvika ‘Za dom spremni’. Nitko nije mahao nacističkim pozdravima po ulici. Oni koji to danas rade, sami kažu da prije nije bio trenutak za to - rekao je Čačić, upozorivši na, kako tvrdi, sve izraženiju ustašizaciju u javnom prostoru.

U razgovoru je iznio i oštre kritike na račun Domovinskog pokreta, rekavši da su, prema njegovu tumačenju njihovih javnih istupa, “filoustaška, odnosno filonacistička stranka”.

Komentirao je i vladinu intervenciju u cijene goriva. Iako smatra da takva mjera može smiriti strah građana i poduzetnika, tvrdi da se zapravo radi o drugačijem mehanizmu.

- To je bezočna laž da vlada tu spašava građane i gospodarstvo. Vlada samo koristi instrument kojim smanjuje zahvat na trošarinama i naprosto uzima manje - rekao je.

Naslovio se i na izjavu premijera Plenkovića da su ga u Francuskoj pitali kako je uspio ograničiti cijene goriva. Čačić je na to reagirao smijehom.

- To možeš prodavati samo bedacima, ali na nesreću puno glasača HDZ-a je to spremno progutati - kazao je. Govoreći o gospodarskim kretanjima, upozorio je da bi energetska kriza izazvana ratom u Iranu mogla dodatno potaknuti rast inflacije. Prema njegovoj procjeni, to bi moglo dovesti do novog vala poskupljenja.