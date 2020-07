Malenica: Bit će između 12 i 16 ministarstava, Bauk: Što ih ima manje, manje će ih smijeniti...

Nema nijednog razloga da Vlada ne bude desnog centra. Ovaj put je stvar bitno bolja nego prije četiri godine. Nema Glasnovića, Hasanbegovića. Nema ekipe koja je neprihvatljiva, rekao je Čačić

<p>Sve su opcije još na stolu i otvorene, vjerujem da ćemo u narednim danima doći do ustroja Vlade, vodit ćemo se reformskim ciljevima. Predsjednik Vlade odredit će koja su ministarstva koja ostaju, rekao je HDZ-ov <strong>Ivan Malenica</strong> u <a href="https://www.hrt.hr/">HRT-ovoj emisiji Otvoreno </a>i otkrio kako neki obrisi već postoje, ali o njima ne želi špekulirati.</p><p>Ipak, otkrio je kako će postojati od 12 do 16 ministarstava.</p><p>- Mi nećemo sudjelovati u Vladi, podržavanje je druga stvar. Nema nijednog razloga da Vlada ne bude desnog centra. Ovaj put je stvar bitno bolja nego prije četiri godine. Nema Glasnovića, Hasanbegovića. Nema ekipe koja je neprihvatljiva - rekao je <strong>Radimir Čačić</strong>.</p><p>- Mi ćemo ići pred zastupnike s većinom od 76 zastupnika, ali vjerujem da će potpora biti i veća - rekao je Malenica.</p><p>- SDP je potrebno da izabere novo vodstvo, konsolidira se i da na sljedećim izborima ostvarimo bitno bolji rezultat. U tom će smjeru ići odluke. Datum izbora odlučit će glavni odbor, a on se sastaje 18. srpnja, mislim da je 5. siječnja krajnji datum za izbore, a rujan je realan - rekao je SDP-ov <strong>Arsen Bauk</strong> pa nastavio:</p><p>- Što se tiče lokalnih izbora, SDP ima dobre rezultate, imamo puno dobrih gradonačelnika i načelnika, nadam se da će oni opet osvojiti mandat. Što je rastao broj kandidata za unutarstranačke izbore smanjivao se broj mandata u Saboru, pa se nadam da će broj biti što manji, a taj trend mogao bi ići i do najmanjeg broja koji je jedan.</p><p>- S obzirom na očekivanja ocijenili smo da su nam građani dali palac dole, osim u nekim jedinicama, a ti ljudi koji su osvojili imaju legitimitet da spoje povjerenje članova stranke i građana.</p><p>- Očekivali smo moći formirati Klub, sve iznad toga bilo je iznenađenje jer smo u kampanju prije mjesec i pol ušli tako da nismo bili u anketama. Ovo je izuzetno dobar uspjeh i mislim da je važno da smo pokazali ovo o čemu je Bauk govorio, koliko treba slušati građane, biti s njima i biti na cesti. Politički aktivizam je ono što je izuzetno važno. Ona borba koju građani imaju oko javnih dobara, borba protiv klimatskih promjena, za prava žena, to su građani nagradili - rekla je <strong>Rada Borić</strong> pa nastavila:</p><p>- Nismo uzeli glasove SDP-u. Ima jako puno birača koji su po prvi put birali za nas, tu su mladi glasači. </p><p>- Mislim da je žalosno što se priče o formiranju Vlade, foteljama, državnim tajnicima, umjesto da se gleda smjer kojim trebamo ići i stvari koje se trebaju implementirati - rekla je <strong>Marijana Puljak</strong> iz stranke Pametno, a Bauk je duhovito upao:</p><p>- Što manje ministarstava imaju, manje će ih smijeniti.</p><p>- Mi kao Reformisti podržavamo Vladu desnog centra dok je u desnom centru. Nemam razloga sjesti za stol sa Štromarom i HNS-om, što će oni podržati, to je njihova stvar - rekao je Čačić.</p><p>- Moja ideja politike je da učiniš sve za dobro ljudi, po meni vi kao demokratski centar niste trebali u startu odbaciti ni SDP, ni HDZ - poručio je Čačić i rekao da mu je drago što su Puljak, Borić i Orešković tu jer su to kvalitetni ljudi, ali uz to im je poručio da su licemjerni.</p><p>- Prepolovit ćemo broj lokalnih dužnosnika i smanjiti broj predstavničkih tijela - rekao je Malenica.</p><p>- Tu reformu lokalne samouprave neće HDZ napraviti, kao ni itko, ne budite bedasti. Oni to nisu ni obećali - rekao je entuzijastični Čačić koji je rado objašnjavao oporbenjacima kako se treba baviti politikom.</p><p>- Ja samo očekujem da Plenković ne bude kao Ivo Sanader s istim brojem fotelja u drugom mandatu. To je minimum - rekao je Bauk, a Borić je onda otkrila kakva će oni biti oporba:</p><p>- Prvo ćemo inzistirati na obnovi Zagreba. </p><p>- Mi ćemo inzistirati na svemu onome o čemu smo govorili u predizbornoj kampanji. Hrvatska ulazi u gospodarsku krizu, nužno je pokrenuti oštre korake, nema vremena za godišnji od obnove Zagreba - rekla je Puljak pa nadodala kako treba dati poduzetnicima da prodišu i stvaraju nova radna mjesta</p><p>- Zakon o obnovi Zagreba je jedan od prioriteta, svjesni smo važnosti tog zakona - rekao je Malenica.</p><p>- Kraj srpnja, početak kolovoza. Tad možemo krenuti s radnim ljetom kao Vlada - za kraj je rekao Malenica, a Bauk je nadodao kako će oporba biti aktivna, kao i dosad. Borić je rekla da ipak neće biti kao dosad.</p><p> </p>