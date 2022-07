Čačić prijeti: Reformisti na jesen izlaze iz vladajuće koalicije zbog projekta od 4,5 milijarde kuna

Stranka Reformisti na jesen izlazi iz vladajuće koalicije s HDZ-om. Najavio je to u emisiji "Studio 4" predsjednik Reformista Radimir Čačić. Poručio je kako je neispunjavanje koalicijskog dogovora oko željezničkog projekta Sjever - vrijednog oko 4 i pol milijarde kuna, jedan od najvažnijih razloga izlaska iz koalicije.

- Mi smo to potpuno jasno iskomunicirali u javnosti, rekli smo premijeru i partnerima. Ako stranka na vlasti, a to je HDZ, svoj najprizemniji stranački interes do razine lokalnih organizacija stavlja ispred interesa građana Hrvatske, a to upravo čini jer sprečava projekt za cijelu regiju Sjever. Izričito naredbama sprečava realizaciju, Europa ga je podržala, ušlo je u prostorne i prometne planove, dobili smo novce od Europe. Naredba je da se ne radi, prema tome mi idemo van. Mi smo već dali sve rokove, oni su premašili. Mi nismo stranka koja će udarati ispod pojasa. Ne možemo i ne želimo raditi s partnerima koji se ne drže svoje riječi, čak i kad je potpisana.

Dodao je da se neće dogoditi prijevremeni izbori, već da će biti redovini, ali prije vremena.

Primorac će dobiti podršku Čačića

Kaže da će podržati Marićeva nasljednika jer je dobro da se "ide u širi rezervoar od najuže stranačke baze".

- Marić je otišao u najboljem trenutku za sebe, imao je odgovorne odgovornosti, kroz Agrokor je prošao iako je sasvim sigurno da je imao spoznaje o njemu, ali u sumi to je mandat koji je rezultirao dobro. Za zemlju nije najbolji trenutak za odlazak jer ulazimo u period recesije, i dalje skupih energenata, inflacija je tu. Novi ministar nije u naročitoj poziciji - kaže Čačić.

- Valjda bi bilo logično da ministra financija naslijedi njegov zamjenik. Pazi čuda, nije ga nitko ni predložio. Dolazi još jedan čovjek koji nije HDZ. Marić nije bio HDZ. Paladina nije HDZ. Primorac nije HDZ. Podržavam to, smatram da je to dobro.

Čačić o arbitraži: Poluistine su najgore

Čačić je u Studiju 4 komentirao i gubitak u sporu protiv MOL-a pred Međunarodnim Centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

- U priopćenju Vlade, ja to razumijem, ali mi se gadi, su poluistine, a one su najgore. Počinje s tim da je odgovornost na nekoliko točaka. Ono što je točno da je Sanader dokazanom, presuđenom korupcijskom aktivnošću doveo Hrvatsku u poziciju da je predao INA-u potpuno u ruke Mađarima, za to primio novac i na to, kao šlag na tortu, nadodao obvezu da će se plinski biznis preuzeti od strane države jer je već tada država naredila da se netržišno, po cijenama koje su bile jeftinije od dobave plina, prodaje građanima da skuplja političke poene - komentirao je.

- Račan krivice nema nikakve. Sanader da, Vrdoljak je tužio nešto gdje je u stvari Hrvatska odgovorna i gdje mora platiti i sada to plaćamo. To je 184 milijuna dolara i to je 50 do 55 milijuna zateznih kamata i sudskih troškova. Pošteno govoreći mi jesmo dobro prošli, mogli smo i gore- kaže.

Je li za očekivati da će Zsolt Hernady biti oslobođen svih optužbi? On je i dalje nedostupan hrvatskom pravosudnom sustavu.

- Oni mogu inzistirati koliko god hoće, ali znaju da u suštini govore gluposti. Te tvrdnje da je arbitraža temelj da se povuku optužbe i Hrvatska ispriča, oni znaju da govore gluposti. Za odluke arbitraže utjecalo je da je Ustavni sud ukinuo pravomoćne presude Herndayju, sad su ponovno donesene, rekao je Čačić.



Najčitaniji članci